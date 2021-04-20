Петербургу добавят социальной инфраструктуры. До 2025 года Смольный выкупит 49 объектов за 33 млрд рублей

Правительство Петербурга рассказало, как будет обеспечивать город социальной инфраструктурой. До 2025 года правительство города приобретет у застройщиков 49 социальных объектов, в том числе 25 детских садов, 17 школ и 7 объектов здравоохранения. Об этом сообщил 20 апреля в ходе заседания правительства глава комитета по экономической политике Валерий Москаленко. На это будет потрачено 33 млрд рублей.



Только в 2021 году Смольный выкупит 13 детских садов, четыре школы и три больницы.

В 2020 году на обеспечение населения Петербурга социальной инфраструктурой было потрачено 12,7 млрд рублей, что на 5 млрд рублей больше, чем в 2019 году. На эти деньги власти города приобрели 12 детских садов, три объекта здравоохранения, 2 школы, а также по одному спортивному и культурному объекту.