Собянин: Ситуация с распространением COVID-19 начала ухудшаться, мы будем стимулировать пожилых скидками и товарами

Москва ищет активного сотрудничества с бизнесом с целью программы стимулирования пожилых к вакцинации против коронавируса. Об ухудшении ситуации и планах по её улучшению мэр столицы Сергей Собянин написал 20 апреля в своём блоге.

«Москвичи в возрасте 60+, сделавшие прививку, могли бы получать дополнительные скидки в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка, которые присоединятся к этой программе», — отметил градоначальник.



Однако Московская торгово-промышленная палата ждёт от бизнеса и финансового участия в борьбе с ковидом.