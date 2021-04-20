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Собянин: Ситуация с распространением COVID-19 начала ухудшаться, мы будем стимулировать пожилых скидками и товарами

В Москве пожилым людям за вакцинацию будут давать скидки в магазинах

Москва ищет активного сотрудничества с бизнесом с целью программы стимулирования пожилых к вакцинации против коронавируса. Об ухудшении ситуации и планах по её улучшению мэр столицы Сергей Собянин написал 20 апреля в своём блоге.

«Москвичи в возрасте 60+, сделавшие прививку, могли бы получать дополнительные скидки в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка, которые присоединятся к этой программе», — отметил градоначальник.

Однако Московская торгово-промышленная палата ждёт от бизнеса и финансового участия в борьбе с ковидом.

«Действительно, последние две-три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться. Поэтому считаю, что предложение московского бизнеса о стимулировании вакцинации среди пожилых людей заслуживает внимания. Более того, думаю, что программа поощрений не должна ограничиваться торговыми скидками. Москвичи старшего поколения, сделавшие прививку, могли бы получать целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса. Средства на финансирование программы можно было бы собрать за счет пожертвований со стороны актива Московской торгово-промышленной палаты и другого социально ответственного бизнеса», — предложил Собянин.

Со стороны правительства Москвы он пообещал «всю необходимую организационную поддержку».

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Комментарии (17)

Ser_N0771
не иначе как в полночь объявят карантин... и Лебединое озеро запустят в Ютубе с Тик-Током ...
zzz34
Квартира и счет в банке
265875403
Что вы всё время ноете!? Всё вам не так!!! Прививайтесь от этой заразы и будем вам счастье! Неужели этого не понять?
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