Собянин: Ситуация с распространением COVID-19 начала ухудшаться, мы будем стимулировать пожилых скидками и товарами

Москва ищет активного сотрудничества с бизнесом с целью программы стимулирования пожилых к вакцинации против коронавируса. Об ухудшении ситуации и планах по её улучшению мэр столицы Сергей Собянин написал 20 апреля в своём блоге.
«Москвичи в возрасте 60+, сделавшие прививку, могли бы получать дополнительные скидки в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка, которые присоединятся к этой программе», — отметил градоначальник.
Однако Московская торгово-промышленная палата ждёт от бизнеса и финансового участия в борьбе с ковидом.
«Действительно, последние две-три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться. Поэтому считаю, что предложение московского бизнеса о стимулировании вакцинации среди пожилых людей заслуживает внимания. Более того, думаю, что программа поощрений не должна ограничиваться торговыми скидками. Москвичи старшего поколения, сделавшие прививку, могли бы получать целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса. Средства на финансирование программы можно было бы собрать за счет пожертвований со стороны актива Московской торгово-промышленной палаты и другого социально ответственного бизнеса», — предложил Собянин.
Со стороны правительства Москвы он пообещал «всю необходимую организационную поддержку».