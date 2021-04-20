На главном железнодорожном вокзале Финляндии убили человека. Полиция говорит о группе несовершеннолетних иностранного происхождения

Группа несовершеннолетних подозревается в убийстве, которое было совершено на Центральном железнодорожном вокзале финской столицы, сообщает 20 апреля полиция Финляндии.

По данным ведомства, информация о происшествии поступила в полдевятого вечера накануне. «Произошла драка с участием 10 человек, в основном иностранного происхождения, в которой ножом был ранен один человек», — говорится в сообщении. Он умер на месте, когда подъехал первый полицейский патруль. Жертве было 24 года.

«Полиция быстро настигла некоторых подозреваемых на станции Малми, куда они приехали на поезде после происшествия. Подозреваемые в убийстве — несовершеннолетние», — говорит начальник отдела расследований, комиссар по уголовным делам Юкка Ларкио.

