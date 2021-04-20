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На главном железнодорожном вокзале Финляндии убили человека. Полиция говорит о группе несовершеннолетних иностранного происхождения

Группа подростков зарезала человека на Центральном вокзале Хельсинки

Группа несовершеннолетних подозревается в убийстве, которое было совершено на Центральном железнодорожном вокзале финской столицы, сообщает 20 апреля полиция Финляндии.

По данным ведомства, информация о происшествии поступила в полдевятого вечера накануне. «Произошла драка с участием 10 человек, в основном иностранного происхождения, в которой ножом был ранен один человек», — говорится в сообщении. Он умер на месте, когда подъехал первый полицейский патруль. Жертве было 24 года.

«Полиция быстро настигла некоторых подозреваемых на станции Малми, куда они приехали на поезде после происшествия. Подозреваемые в убийстве — несовершеннолетние», — говорит начальник отдела расследований, комиссар по уголовным делам Юкка Ларкио.

Расследование продолжается, полиция ищет очевидцев.

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Комментарии (11)

07A
Генералов песчаных карьеров!!! :)))
07A
Петров, Боширов и восемь генералов!!!!
Nafanka
А чего, там, в священной стране непуганой демократии камер наблюдения нет? И даже на главном вокзале? Все дъюг-дъюга знают в лицо?! Привыкать надо неторопливым финнам к реалиям современности... ))) Вот в Швеции тоже, говорят, скукотищщщщща, как и в Финляндии - знакомая, очень дельный медик не выдержала испытание "болотом страстей человеческих"... и вернулась, хотя, ей там и брак предлагали оформить, чтобы она там осталась... )))
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