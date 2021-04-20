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Музыканты musicAeterna дали концерт на высоте: оркестр сыграл прямо на борту летящего самолета

Пассажиры самолета узнали, что с ними летит оркестр, и попросили сыграть

Пассажиры рейса, направлявшегося вечером 19 апреля из Москвы в Амстердам, получили в подарок концерт оркестра musicAeterna, творческая резиденция которого находится в Петербурге. Узнав, что с ними летит музыкальный коллектив, путешественники попросили артистов сыграть им что-нибудь «на лету».

Фантазировать долго не пришлось: всего через день исполнителям предстояло выступление в Мадриде, куда они и направлялись, а в программе концерта была заявлена 40-я симфония Моцарта. Фрагмент из нее артисты и сыграли: сначала в одной части самолета, а потом в другой.

автор видео читатель «Фонтанки»

За несколько дней до поездки, 16 апреля, программа из двух симфоний Моцарта — 40-й и 41-й, — а также его «Масонской траурной музыки», прозвучала под управлением Теодора Курентзиса в Петербурге, в Академической Капелле. После этого музыканты выступали в Нижнем Новгороде, а завершат тур, начатый в Москве, двумя концертами в Испании: концерты пройдут в Auditorio Nacional de Música в Мадриде 21 апреля и Palau de la Música в Барселоне 23 апреля.

© Фонтанка.Ру

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