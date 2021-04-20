Пассажиры рейса, направлявшегося вечером 19 апреля из Москвы в Амстердам, получили в подарок концерт оркестра musicAeterna, творческая резиденция которого находится в Петербурге. Узнав, что с ними летит музыкальный коллектив, путешественники попросили артистов сыграть им что-нибудь «на лету».



Фантазировать долго не пришлось: всего через день исполнителям предстояло выступление в Мадриде, куда они и направлялись, а в программе концерта была заявлена 40-я симфония Моцарта. Фрагмент из нее артисты и сыграли: сначала в одной части самолета, а потом в другой.