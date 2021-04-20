В Петербурге завершили расследование уголовного дела в отношении мужчин, обвиняемых в серии вооружённых разбоев. Его подробности 20 апреля приводит «МВД Медиа».
По версии следствия, первое нападение один из обвиняемых совершил через несколько дней после освобождения из мест лишения свободы. Угрожая продавцу молотком, он разбил витрину комиссионного магазина на проспекте Стачек и похитил старинный золотой портсигар стоимостью 400 тысяч рублей.
Спустя месяц он снова решился на разбой, на этот раз его целью стал ювелирный салон в городе Никольское, что в Ленобласти, а через пару дней после этого — салон связи на проспекте Науки в Петербурге.
К участию в четвертом нападении он привлёк своего знакомого. Объектом их криминального интереса выступила торговая точка по продаже ювелирных изделий в одном из торговых центров Всеволожска. Сообщники пришли туда с охотничьим карабином и похитили украшения из драгоценных металлов на общую сумму более 8 млн рублей. После этого разбоям подверглись ещё два магазина — в Новгородской и Ленинградской областях.
Однако во время последнего нападения их задержали с поличным. Сейчас им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных уголовными статьями о разбое и незаконном хранении оружия.
«Общий ущерб от совершённых разбоев составил более 14 млн рублей», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Уголовное дело направлено в Петродворцовый районный суд Петербурга.