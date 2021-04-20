В Петербурге завершили расследование уголовного дела в отношении мужчин, обвиняемых в серии вооружённых разбоев. Его подробности 20 апреля приводит «МВД Медиа».



По версии следствия, первое нападение один из обвиняемых совершил через несколько дней после освобождения из мест лишения свободы. Угрожая продавцу молотком, он разбил витрину комиссионного магазина на проспекте Стачек и похитил старинный золотой портсигар стоимостью 400 тысяч рублей.



Спустя месяц он снова решился на разбой, на этот раз его целью стал ювелирный салон в городе Никольское, что в Ленобласти, а через пару дней после этого — салон связи на проспекте Науки в Петербурге.