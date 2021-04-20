автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Жители Приморского и Выборгского районов годами жалуются на незаконную торговлю вокруг станции метро «Удельная». Разгоняют стихийный рынок каждые выходные, но продавцы возвращаются, как только служебные автомобили скрываются за поворотом. Средний портрет нарушителя — пенсионерка, которая распродает старье «ради копеечки». Каждые выходные площадь у здания метро превращается в базар с товарами б/у. На асфальте старье раскладывают несколько сотен человек. Елецкая улица оказывается недоступной не только для машин, но и для пешеходов. То же самое происходит у здания железнодорожного вокзала.



Чтобы пробраться к «Удельной» надо изловчиться и проложить тропинку среди импровизированных прилавков. Такую картину местные жители наблюдают уже лет 10. Место торговцами выбрано не случайно. На другой стороне железной дороги, уже в Приморском районе, настоящий и легендарный блошиный рынок существует легально, территория огорожена, для торговцев есть места не только на земле, но и за настоящими прилавками. «Блоха» притягивает многочисленных любителей старины и туристов. Журнал Forbes поставил https://www.forbes.ru/stil-zhizni-slideshow/pokupki/82087–10-bloshinyh-rynkov-kotorye-nuzhno-obyazatelno-posetit?photo=3 питерскую барахолку на второе место мирового рейтинга блошиных рынков, лучше только у японцев. Одну из песен ей посвятила группа Billy’s Band. О том, что происходит прямо возле метро, никто не поет.

Поводом для «Фонтанки» наведаться к метро стали слова главы Выборгского района Валерия Гарнеца. В беседе с изданием «Петербургский дневник» он сказал https://spbdnevnik.ru/news/2021–04–13/bloshinyy-rynok-na-udelnoy-izmenyat-po-zakonu, что чиновники подумают, как стихийный рынок на «Удельной» «сделать в рамках законодательства». Новость разошлась, но оказалось, что районного главу неправильно поняли. Как объяснили «Фонтанке» в его пресс-службе, максимум, что появится неподалеку от метро (в пределах 50-ти метров запрещена любая торговля) это сезонные павильоны для садоводов. «Делать блошиный рынок на территории Выборгского района мы не будем. Будем продолжать проводить рейды», — заверили в пресс-службе и добавили что Гарнец комментировал ситуацию «в общем».



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Бабушки с ношенной одеждой, фарфоровыми фигурками, советскими флажками и старой обувью начинают располагаться на «Удельной» ранним утром. Не сказать, что торговля идет бойко, суету и толкучку создают сами продавцы и озлобленные ходьбой с препятствиями пешеходы.

«Я больше пяти лет здесь торгую. Иногда ничего не продам, только на автобус потрачусь, иногда хоть какая-то копеечка. Я 40 лет на котельной проработала, а пенсия у меня нищенская. Вот и стою», — делится пожилая женщина, которая пытается продать пару кофт и ботинки. Рядом с ней мужчина, торговое место которого оборудовано на капоте автомобиля. Он продает старые открытки и тоже признает — к метро с товаром ездит уже около десяти лет. Еще несколько бабушек рассказывают тоже самое — долгий, тяжелый труд, перестройка, на пенсию не выжить.

Торгуют тут не только вещами, но и едой. Несколько человек сосредоточенно ковыряются в корзинке с разного вида колбасой. Судя по всему, по большей части тут свои покупают у своих. Например, на глазах у корреспондента произошел обмен «Докторской» на мужские джинсы. Иногда на импровизированных прилавках появляются пакеты молока, хлеб и крупы.



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Среди пенсионеров есть и очень колоритные персонажи. То ли тут такая атмосфера, то ли красочности происходящему добавляет соседство с психиатрической больницей Скворцова-Степанова.

За два часа утренней прогулки корреспондента «Фонтанки» представители власти рынок не навестили, но на стихийном базаре все к их визиту готовы. Говорят, что приезжают их гонять каждый день, но «мы постоим в сторонке, подождем пока они уедут, и возвращаемся».

Схему признают и сотрудники метрополитена: «Сами мы сделать ничего не можем, все вопросы к полиции. Недавно надо было аварийной машине уехать, а никак. Не будем же мы людей давить.Так они еще и ругались на нас, что техника им мешает. Ну приедет Росгвардия, их разгонит, так через часок все возвращаются», — перешагивая через разложенные на асфальте тряпки говорит работник подземки.

Как рассказали «Фонтанке» местные жители, пару недель назад разгонять пенсионеров приехал громогласный мужчина. Какое ведомство он представлял, неизвестно, но кратковременный эффект был. На следующие выходные после его выступления путь к метро неожиданно был свободен. Но оказалось, что толпа просто переместилась к Енотаевской улице. Впрочем, через уикэнд все вернулись на свои места. «Несколько раз видела, как бойкие старушки перебегают со своими коробками на другую сторону железнодорожных путей и чуть ли ни фигу полицейским показывают. Мол, я уже на территории другого района и что ты мне сделаешь», — делятся петербуржцы.



Жалобы можно услышать не только от прохожих, но и увидеть на портале «Наш Санкт-Петербург»: «По выходным дням с утра и до позднего вечера происходит несанкционированная торговля просроченной продукцией различного ассортимента с грязных тележек, торговля очень бойкая, даже выстраивается очередь из людей пожилого возраста, происходит это регулярно в течении длительного времени, годами»; «Почти 10 лет мы пишем, просим убрать стихийный рынок у метро Удельная, он мешает проходу, является антисанитарным и отвратительным явлением, позорным для прекрасного, зеленого района»; «Каждые выходные торговля уже много лет подряд у метро «Удельная»».

На эти жалобы отвечает районная администрация, а штрафует торговцев комитет по законности или муниципалы. С февраля протоколы, следует из обратных писем, получили 3 продавца на сумму 4 тысячи рублей, один на 5 тысяч и двое отделались предупреждением. Еще минимум два на стадии рассмотрения.

Ответственная за благоустройство замглавы администрации Выборгского района Арина Артемова рассказала «Фонтанке», что пока план привести территорию в порядок существует только в переговорах. Проблема упирается в то, что делят ее между собой комитет по благоустройству, РЖД, район и «Мостотрест». «У района там небольшой кусок, всего процентов 20», — добавила замглавы. Проектирование может начаться в следующем году, но ничего особенного там не будет — газоны, плитка, деревья.



Продавцы у метро уверяют, что не идут на легальный блошиный рынок потому, что там им не хватает места. «И вообще, там все держит мафия. А вещи у них с помойки», — с напором отвечает одна из пенсионерок.

Продавцы с барахолки «Фонтанке» назвали другую причину — чтобы торговать на чуть ли не лучшем в России рынке, надо заплатить. От 200 до 500 рублей за стол и от полтинника до сотни за место на земле. «А те, кто у метро, ничего не платят. Они иногда сюда суются, мы вместе с администрацией их выгоняем», — рассказал один из постоянных торговцев.

В администрации ТК «Удельный», которая отвечает за «Блоху», на вопрос о том бывают ли конфликты из-за мест, говорят, что большая часть торговцев, как и у метро, приезжает туда годами и драки разнимать не приходится. Администраторы с продавцами якобы практически не пересекаются — первые поставили на территории туалет, вторые обещали за собой прибираться. «Раньше сами убирались, теперь скидываются и нанимают дворников», — поделились на рынке.

Блошиный рынок администрация называет социальной торговлей. Распродавать там старье может любой желающий, заверили представители ТК «Удельный», за место платить не надо.



На вопрос о том, кто же тогда собирает с них деньги, торговцы с «Блохи» указали на то самое помещение, в которое поболтать с администрацией зашел корреспондент «Фонтанки».

Договор аренды городской земли под «настоящий» блошиный рынок последний раз заключали десять лет назад, он истекает в августе 2021 года. СМИ называли арендатором НКО «Фонд поддержки, медицинской и социальной реабилитации инвалидов войны «Капитан Тарасов»». Зарегистрирован он 20 лет назад, сейчас стоимость фонда оценивается в 7 млн рублей. Судя по всему, благотворительностью фонд, по крайней мере публично, не занимается. Руководит им Алексей Блинов, на него же раньше было зарегистрировано ООО «ТЦ Удельный», сейчас компания ликвидирована. Блинов, по данным «Спарк» генеральный директор Научно-технического центра «Метэкс», который занимается операциями с недвижимым имуществом. Владеют НТЦ Леонид Вилин и Станислав Краснов. Чистые активы компании на 2020 год больше 26 млн рублей.

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

