Чиновники передумали. В Петербурге состоится пятая попытка озеленить Гостиный двор

В Петербурге до 15 мая на Невском проспекте вдоль Гостиного двора высадят 34 саженца взамен погибших деревьев. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции. В 2017 году чиновники заявляли, что, если деревья погибнут, новые высаживать не будут — просто заменят их на клумбы.
Заказчик — городской комитет по благоустройству. Это как минимум пятая попытка высадить деревья у Гостиного двора с 2001 года, когда там было решено вырубить высаженную в 1947 году липовую аллею.
Вырубку провели в рамках программы обновления главной магистрали города, новые молдавские липы тогда не прижились. В 2005 году состоялась вторая попытка — 44 молодые липы заболели спустя два года и благополучно поправились после того, как деревья пересадили в другое место. В 2009-м высадили уже клены, осенью того же года они заболели, еще через полтора года большинство растений погибло, оставшиеся пересадили в другие места. Вместо них появились гибридные вязы. До 2017 года дотянули 13 деревьев. А комитет по благоустройству тогда заявлял, что новых высадок уже не предвидится.
Историю появления и гибели деревьев у Гостиного двора «Фонтанка» подробно рассказывала в 2018 году.