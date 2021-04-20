Чиновники передумали. В Петербурге состоится пятая попытка озеленить Гостиный двор

В Петербурге до 15 мая на Невском проспекте вдоль Гостиного двора высадят 34 саженца взамен погибших деревьев. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции. В 2017 году чиновники заявляли, что, если деревья погибнут, новые высаживать не будут — просто заменят их на клумбы.



Заказчик — городской комитет по благоустройству. Это как минимум пятая попытка высадить деревья у Гостиного двора с 2001 года, когда там было решено вырубить высаженную в 1947 году липовую аллею.

