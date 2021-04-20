Двух охранников признали бандой и отправили более чем на 10 лет в колонию после серии налетов на салоны «Связного» в Петербурге.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 20 апреля, Айыпхан Аджиев и Зайнал Сайпуллаев признаны виновными в пяти разбойных нападениях на салоны в 2017 — 2018 годах.