Двух охранников признали бандой и отправили более чем на 10 лет в колонию после серии налетов на салоны «Связного» в Петербурге.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 20 апреля, Айыпхан Аджиев и Зайнал Сайпуллаев признаны виновными в пяти разбойных нападениях на салоны в 2017 — 2018 годах.
Они, как уверяло гособвинение, полагали, что в точках по продаже мобильных находится не только большое количество техники, но и крупные суммы денег. Они подыскивали объекты для нападений, производя предварительную разведку обстановки, после чего определяли дату и время налетов, детально разрабатывали планы нападений и роль каждого в запланированном мероприятии.
Для конспирации мужчины, которые имеют свидетельства частных охранников 6-го разряда с огневой подготовкой, приобрели мобильные телефоны с сим-картами, зарегистрированными на посторонних лиц, перчатки, куртки и кофты с капюшонами, кепки с козырьками, шарфы-маски и медицинские маски, приискали автотранспорт.
На их счету:
нападение 27 ноября 2017 г. на офис продаж АО «Связной Логистика», ущерб составил 826 299 рублей 53 коп.
26 марта 2018 г. — АО «Связной Логистика», ущерб составил 414 882 рубля 80 коп.
17 сентября 2018 г. — АО «Русская Телефонная Компания», ущерб составил 576 160 рублей 25 коп.
30 сентября 2018 г. — АО «Связной Логистика», ущерб составил 396 580 рублей 50 коп.
25 декабря 2018 г. — АО «Связной Логистика», сумма ущерба — 484 400 рублей; в данном случае распорядиться похищенным не смогли, поскольку были задержаны.
Фигуранты в суде от разбоев не открещивались, но бандой себя признавать не захотели. При этом заявляли, что не знали, что используемое оружие является огнестрельным.
Суд назначил наказание Аджиеву и Сайпуллаеву в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима каждому.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск на сумму более 576 тыс. руб., обратив взыскание на принадлежащий Аджиеву автомобиль марки «ВАЗ 21093».
Автомобиль марки «ВАЗ 21144 LADA SAMARA», принадлежащий Сайпуллаеву, являвшийся средством и орудием совершения преступлений, обращен в собственность государства.