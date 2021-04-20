Петровский в Кронштадте и ещё пять петербургских парков и скверов открылись после просушки

Ещё шесть зелёных зон стали доступны петербуржцам для прогулок. Как сообщили в Смольном, 20 апреля завершилась просушка еще шести садов, скверов и парков.

«В Кронштадтском районе для горожан стал доступен Петровский парк, в Кировском — сад Девятого января, Молвинский сад, сквер на пр. Стачек, д. 72, Воронцовский сквер и сквер на бульваре Новаторов, д. 32», — уточнили в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.

В начале апреля в городе на просушку закрылись 87 территорий зеленых насаждений. В это время красят садово-парковую мебель, приводят в порядок урны, при необходимости подсыпают дорожки, садовники заботятся о растениях и начинают высаживать деревья и кустарники.