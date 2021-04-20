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Петровский в Кронштадте и ещё пять петербургских парков и скверов открылись после просушки

Ещё шесть зелёных зон стали доступны петербуржцам для прогулок. Как сообщили в Смольном, 20 апреля завершилась просушка еще шести садов, скверов и парков.

«В Кронштадтском районе для горожан стал доступен Петровский парк, в Кировском — сад Девятого января, Молвинский сад, сквер на пр. Стачек, д. 72, Воронцовский сквер и сквер на бульваре Новаторов, д. 32», — уточнили в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.

В начале апреля в городе на просушку закрылись 87 территорий зеленых насаждений. В это время красят садово-парковую мебель, приводят в порядок урны, при необходимости подсыпают дорожки, садовники заботятся о растениях и начинают высаживать деревья и кустарники.

На сегодняшний день в городе открыто уже больше половины парков и скверов, закрывавшихся на просушку, — 44.

Просушка садов, парков и скверов — необходимая мера. После снежной зимы наполненные влагой дорожки нуждаются в «каникулах», чтобы грунтовое и щебеночно-набивное покрытие как можно быстрее пришло в нормативное состояние. По технологическому регламенту просушка может длиться с 25 марта по 1 мая. При этом комитет по благоустройству ориентируется на погоду и фактическое состояние объектов, поэтому некоторые городские сады и парки открываются раньше времени.

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Комментарии (1)

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