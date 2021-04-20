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Трансформеры, щенячий патруль и куклы ЛОЛ не доехали до магазинов в Петербурге. В них «поиграли» таможенники

Почти 17 тысяч контрафактных игрушек задержали на Псковской таможне

Псковские таможенники задержали на границе партию китайский игрушек-подделок.

Как сообщает пресс-служба ведомства 20 апреля, грузовик, который ехал в Петербург со стороны Беларуси, остановили в Невельском районе Псковской области. В ходе досмотра автомобиля таможенники обнаружили партию детских игрушек китайского производства. Документов на них сотрудники ведомства у перевозчика не нашли.

В коробках таможенники нашли трансформеры, фигурки героев мультсериала «Щенячий патруль», героинь «Холодного сердца» и кукл ЛОЛ.

СЗТУ

«Более половины товаров — 17 тыс. игрушек с логотипами L.O.L, Lego, Disney, Paw Patrol, Bakugan — имели признаки контрафактных. Правообладатели товарных знаков подтвердили факт нарушения их исключительных прав», — сообщает таможня.

Товарная партия изъята. Её стоимость оценивается в 5 млн рублей. В отношении фирмы-отправителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ — недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию.

Также по фактам незаконного использования товарного знака возбуждено 6 дел об административных правонарушениях и о «нарушении использования чужого товарного знака».

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Комментарии (1)

265874815
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

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Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 4890 4200 5090 508-CЕMЬ

Заранее большое человеческое спaсибо....
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