Псковские таможенники задержали на границе партию китайский игрушек-подделок.
Как сообщает пресс-служба ведомства 20 апреля, грузовик, который ехал в Петербург со стороны Беларуси, остановили в Невельском районе Псковской области. В ходе досмотра автомобиля таможенники обнаружили партию детских игрушек китайского производства. Документов на них сотрудники ведомства у перевозчика не нашли.
В коробках таможенники нашли трансформеры, фигурки героев мультсериала «Щенячий патруль», героинь «Холодного сердца» и кукл ЛОЛ.
СЗТУ
«Более половины товаров — 17 тыс. игрушек с логотипами L.O.L, Lego, Disney, Paw Patrol, Bakugan — имели признаки контрафактных. Правообладатели товарных знаков подтвердили факт нарушения их исключительных прав», — сообщает таможня.
Товарная партия изъята. Её стоимость оценивается в 5 млн рублей. В отношении фирмы-отправителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ — недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию.
Также по фактам незаконного использования товарного знака возбуждено 6 дел об административных правонарушениях и о «нарушении использования чужого товарного знака».