Ходить в налоговую не придется. Путин подписал закон о получении части вычетов по НДФЛ онлайн

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий получать вычеты по налогу на доходы физических лиц онлайн, без сбора документов и визита в ФНС.



Документ 20 апреля опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Норма затронет два вида вычетов — имущественные (по расходам на покупку жилья и проценты по целевым кредитам) и инвестиционные (по индивидуальному инвестиционному счету).



Сейчас, чтобы вернуть 13% налога с суммы расходов, нужно подать в налоговую декларацию по НДФЛ с документами, подтверждающими право на вычет. Теперь налогоплательщикам не надо будет собирать документы и подавать их в налоговую, общение с ней будет происходить через личный кабинет на сайте ФНС. Право гражданина на получение вычета инспекторы будут проверять сами с помощью автоматизированной информационной системы. Срок получения выплаты при этом сократится с трех до полутора месяцев.

