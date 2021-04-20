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Ходить в налоговую не придется. Путин подписал закон о получении части вычетов по НДФЛ онлайн

Путин упростил получение налогового вычета по НДФЛ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий получать вычеты по налогу на доходы физических лиц онлайн, без сбора документов и визита в ФНС.

Документ 20 апреля опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Норма затронет два вида вычетов — имущественные (по расходам на покупку жилья и проценты по целевым кредитам) и инвестиционные (по индивидуальному инвестиционному счету).

Сейчас, чтобы вернуть 13% налога с суммы расходов, нужно подать в налоговую декларацию по НДФЛ с документами, подтверждающими право на вычет. Теперь налогоплательщикам не надо будет собирать документы и подавать их в налоговую, общение с ней будет происходить через личный кабинет на сайте ФНС. Право гражданина на получение вычета инспекторы будут проверять сами с помощью автоматизированной информационной системы. Срок получения выплаты при этом сократится с трех до полутора месяцев.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2022 года и распространиться на вычеты, право на которые возникло с 1 января 2020 года. При этом для ряда прописанных в документе норм установлен иной срок.

Ранее Госдума приняла закон о налоговых вычетах по НДФЛ при тратах на спорт и фитнес. Ожидается, что он тоже начнет действовать с начала очередного налогового периода — с 1 января 2022 года.

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Комментарии (5)

265874815
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 4890 4200 5090 508-CЕMЬ

Заранее большое человеческое спaсибо.....
ash364
В смысле части вычетов?
Каб_нет работает уже несколько лет. Им пишешь, в ФНС 17, на сампсониевский, а они молчат. Выплачивают очень долго. До полугода может доходить.
Павел Павлов
Процедуру налогового воровства вывели онлайн,в налоговую пришло работать новое поколение,умеющее воровать только онлайн.
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