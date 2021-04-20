Россия ограничила зону полётов для гражданских самолётов над Чёрным морем

Всего РФ издала три NOTAM. Как уточняет агентство, все они с незначительными различиями действуют до 24 апреля 2021 года. Под полное перекрытие попадают несколько воздушных трасс в Симферопольском районе полётной информации над акваторией Черного моря. При этом зона полётов над Крымским полуостровом не перекрывается.

Российские власти сообщили о введении зоны, опасной для полётов гражданской авиации, в районе над Чёрным морем и Крымом. Это следует из оперативной информации об изменениях в правилах проведения и обеспечения полётов (NOTAM), передаёт 20 апреля ТАСС .

Как следует из NOTAM, в некоторых зонах действует перекрытие только выше 11 900 м (то есть выше уровня полётов гражданской авиации), в других — выше 6 100 м, а где-то перекрытие зон от уровня моря.



Ранее пресс-служба Черноморского флота ВМФ России сообщила, что в рамках контрольной проверки сил флота за зимний период обучения прошли учения, в которых были задействованы более 20 кораблей и катеров ЧМ и три эскадрильи штурмовиков объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО).



В свою очередь Федеральное авиационное управление США выпустило NOTAM, в котором рекомендовало американским авиакомпаниям с особой осторожностью совершать полёты над некоторыми районами России и Украины — в частности над Киевом, Днепром и Симферополем, а также в расположенных в пределах 100 морских миль от них областях РПИ Москвы и Ростова-на-Дону.

