Президент РФС Дюков избран в исполком УЕФА с правом голоса

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков на четыре года вошёл в исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с правом голоса. Как пишет 20 апреля «Р-Спорт», его выбрали на голосовании во время конгресса организации в Монтрё (Швейцария).
На восемь мест в исполкоме претендовали девять кандидатов. Дюков получил 50 голосов при необходимых 28.
До этого в исполкоме от России был только гендиректор оргкомитета ЕВРО-2020 в Петербурге Алексей Сорокин, но как член совета ФИФА, то есть без права голоса.
Также в состав исполкома вошли Збигнев Бонек (Польша), Дэвид Гилл (Англия), Габриэле Гравина (Италия), Райнер Кох (Германия), Карл-Эрик Нильссон (Швеция), Юст Спее (Нидерланды) и Сервет Ярдымджы (Турция).
Дюков возглавляет РФС с 2019 года, в феврале текущего года он был переизбран на новый срок. С 2008-го по 2017 год являлся президентом петербургского футбольного клуба «Зенит», с 2017-го по 2019 год занимал пост главы совета директоров петербургской команды.