Президент РФС Дюков избран в исполком УЕФА с правом голоса

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков на четыре года вошёл в исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с правом голоса. Как пишет 20 апреля «Р-Спорт», его выбрали на голосовании во время конгресса организации в Монтрё (Швейцария).



На восемь мест в исполкоме претендовали девять кандидатов. Дюков получил 50 голосов при необходимых 28.



До этого в исполкоме от России был только гендиректор оргкомитета ЕВРО-2020 в Петербурге Алексей Сорокин, но как член совета ФИФА, то есть без права голоса.

