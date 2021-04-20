Карельскую Сортавалу трясут проверками каждый час. Мэрия подала заявку в Книгу рекордов России как «самый проверяемый муниципалитет»

Администрация небольшого карельского города Сортавала получает запросы на проверку своей деятельности от контролирующих органов Карелии в среднем раз в час. Поэтому совет Сортавальского городского поселения направил в Книгу рекордов России заявку в номинацию «Самый проверяемый муниципалитет России». Об этом 20 апреля сообщает онлайн-журнал «Черника».

По подсчетам издания, в администрацию Сортавалы за 27 недель поступило 1042 запроса, то есть 38,6 запроса в неделю или 7,72 запроса в каждый из пяти рабочих дней. Эти послания поступают из местной прокуратуры, МВД, Минфина, Роспотребнадзора и налоговой инспекции. Кроме того, в город с внеплановой проверкой прибыли девять сотрудников Минфина Карелии. Глава городской администрации Сергей Крупин объяснил «Чернике», что целью этой «ковровой бомбардировки» видит «желание заблокировать работу городской администрации, чтобы она не могла заниматься насущными делами». На каждое письмо администрация обязана дать письменный ответ, приложив сопроводительные документы и дополнительные сведения. Эти ответы в администрации Сортавальского городского поселения уже измеряют коробками.

