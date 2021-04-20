Карельскую Сортавалу трясут проверками каждый час. Мэрия подала заявку в Книгу рекордов России как «самый проверяемый муниципалитет»

Администрация небольшого карельского города Сортавала получает запросы на проверку своей деятельности от контролирующих органов Карелии в среднем раз в час. Поэтому совет Сортавальского городского поселения направил в Книгу рекордов России заявку в номинацию «Самый проверяемый муниципалитет России». Об этом 20 апреля сообщает онлайн-журнал «Черника».
По подсчетам издания, в администрацию Сортавалы за 27 недель поступило 1042 запроса, то есть 38,6 запроса в неделю или 7,72 запроса в каждый из пяти рабочих дней. Эти послания поступают из местной прокуратуры, МВД, Минфина, Роспотребнадзора и налоговой инспекции. Кроме того, в город с внеплановой проверкой прибыли девять сотрудников Минфина Карелии. Глава городской администрации Сергей Крупин объяснил «Чернике», что целью этой «ковровой бомбардировки» видит «желание заблокировать работу городской администрации, чтобы она не могла заниматься насущными делами». На каждое письмо администрация обязана дать письменный ответ, приложив сопроводительные документы и дополнительные сведения. Эти ответы в администрации Сортавальского городского поселения уже измеряют коробками.
Сортавала — не первый город, претендующий на звание рекордсмена по проверкам. В 2009 году мэрия Самары направила аналогичный запрос сразу в несколько книг рекордов с просьбой признать ее самым проверяемым прокуратурой органом власти в мире. Администрация Самары получала по одному прокурорскому протесту или требованию в час на протяжении трех лет.
Сортавала, город с населением в 18 тысяч человек, находится на берегу Ладожского озера и долгое время считалась туристами только «пересадочным пунктом» во время путешествий на остров Валаам или в горный парк Рускеала. Но в последние годы в городе было проведено благоустройство и улучшилась туристическая инфраструктура, так как избранный в 2015 году мэр Сергей Крупин и его администрация начали активно привлекать в город инвестиции. В 2019 году власти Карелии решили провести оптимизацию и объединить богатую Сортавалу и находящийся рядом бедный поселок Хелюля, а выборную должность мэра Сортавалы упразднить. Крупин выступил резко против этой идеи и в 2020 году был уволен за «неисполнение обязанностей». Это вызвало протесты местных жителей, которые поддержали мэра. 16 июля 2020 года городской суд Сортавалы восстановил Крупина в должности.