Единоросс Тетердинко — самый богатый в парламенте Петербурга. Депутаты отчитались о доходах за 2020 год

На сайте городского парламента накануне опубликовали сведения о доходах народных избранников.
В своей декларации Тетердинко пометил, что приобрел жилой дом и земельный участок за счёт дохода, полученного от продажи квартиры, целевого кредита и накоплений. На втором месте глава комиссии по городскому хозяйству, единоросс Сергей Никешин с 10,3 миллиона рублей дохода, на третьем — глава комиссии по образованию Любовь Егорова, также член фракции «Единая Россия». Её доход составил 9,5 миллиона рублей.
Меньше всех, 2,1 миллиона рублей, заработал находящийся под арестом в рамках уголовного дела единоросс Роман Коваль.
Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров заработал 4,36 миллиона рублей.
Самой богатой из вторых половинок членов Заксобрания оказалась супруга Максима Яковлева, она заработала 15,4 миллиона рублей.