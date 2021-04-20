FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +7
76.25р91.48р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Единоросс Тетердинко — самый богатый в парламенте Петербурга. Депутаты отчитались о доходах за 2020 год

Депутат Тетердинко заработал больше всех в Заксобрании Петербурга

По итогам 2020 года больше всех среди депутатов Заксобрания Петербурга заработал зампредседателя бюджетно-финансового комитета, член фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко, его доход составил более 15 миллионов рублей.

На сайте городского парламента накануне опубликовали сведения о доходах народных избранников.

В своей декларации Тетердинко пометил, что приобрел жилой дом и земельный участок за счёт дохода, полученного от продажи квартиры, целевого кредита и накоплений. На втором месте глава комиссии по городскому хозяйству, единоросс Сергей Никешин с 10,3 миллиона рублей дохода, на третьем — глава комиссии по образованию Любовь Егорова, также член фракции «Единая Россия». Её доход составил 9,5 миллиона рублей.


Меньше всех, 2,1 миллиона рублей, заработал находящийся под арестом в рамках уголовного дела единоросс Роман Коваль.


Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров заработал 4,36 миллиона рублей.


Самой богатой из вторых половинок членов Заксобрания оказалась супруга Максима Яковлева, она заработала 15,4 миллиона рублей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

efela
"Ты же голодранец!" цы
AEG
"Депутат Тетердинко заработал больше всех..."

Вероятно, вечерами подрабатывал грузчиком на овощебазе или в порту, а может, поставил пару приложений на смарфон и ночами таксовал в Яндексе и Ситимобиле.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний