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Сбоем в движении электричек заинтересовалась прокуратура. В Петербург опоздали пять поездов

Прокуратура начала проверку после сбоя в движении следовавших в Петербург электричек

Пассажиры пяти пригородных поездов объясняли причины утреннего опоздания из-за сбившегося графика электричек из области в Петербург. Теперь ответа ждут от сотрудников РЖД.

Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура 20 апреля, по предварительным данным, задержка пяти утренних поездов составила 1 час 11 минут. Нестыковки в расписании произошли из-за неисправности третьего стрелочного перевода первого главного пути станции Капитолово.

Спешившие в Петербург пассажиры жаловались, что вынуждены были гулять по платформе этой станции более сорока минут. В ОЖД позднее сообщили «Фонтанке», что по техническим причинам часть электричек Приозерского направления отстаёт от графика на 10–50 минут.

Проверку по факту задержки начала Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура. «Для дачи объяснений вызваны должностные лица ОАО «РЖД», транспортная прокуратура даст оценку действиям виновных и примет к ним меры», — говорится в релизе ведомства.

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