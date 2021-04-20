Петербуржец отсудил 2,5 млн рублей за сорванный тур в Новую Зеландию. Подвела виза на английском языке

В середине лета 2019 года истец заключил с ответчиком договор, который включал в себя размещение в отелях Новой Зеландии, десять экскурсий, аренду автомобиля и визовое оформление. Контракт предусматривал предоставление туристических услуг на период новогодних праздников и обошёлся в 390 тысяч рублей. В ноябре он купил авиабилеты по маршруту: Москва — Ухань — Гуанчжоу — Окленд — Куинстаун — Окленд — Гуанчжоу — Москва на общую сумму 196 тысяч рублей.

В Петербурге рассмотрели иск о защите прав потребителей к туристической фирме «Шайн трэвел клаб». Сотрудничество с ней и невнимательность обернулись для горожанина сорванным отпуском. Финал этой истории 20 апреля приводит объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Одновременно с этим истец передал ответчику документы для оформления разрешения на въезд в указанные страны. Его проинформировали, что письмо с готовой визой поступит ему на электронную почту. Оно пришло в середине декабря на английском языке.



Однако долететь до Новой Зеландии истцу не удалось: после того, как он добрался из Москвы до Уханя, а далее — до Гуанчжоу, в посадке на самолёт до Окленда ему было отказано. Оказалось, что документ, полученный им по электронной почте, являлся не визой, а отказом в выдаче визы. Он проинформировал ответчика о сложившейся ситуации, но помощи не получил и был вынужден выбрать отдых в соседней стране — Таиланде.



Во время отдыха истец решил, что должен использовать хотя бы обратные, уже оплаченные билеты из Гуанчжоу до Москвы, поэтому купил место на рейс Бангкок — Гуанчжоу. Однако при посадке на самолёт сотрудница местного аэропорта заверила, что билеты из Китая в Россию аннулированы, и предложила приобрести новые. Купив их, герой этой истории всё равно не смог сесть на борт, так как находился в транзитной зоне более суток, то есть незаконно.

