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КСП Петербурга насчитала Лисьему Носу нарушений более чем на 48 млн рублей

В петербургском МО «Лисий Нос» нашли нарушений на 48 млн рублей

В деятельности муниципального образования «Лисий Нос» аудиторы насчитали более 250 нарушений. Отчет о проверке направили губернатору города и прокурору. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба Контрольно-счетной палаты Петербурга.

Проверка касалась деятельности муниципалитета в 2018–2020 годах. Львиный объем нарушений — почти на 41 миллион рублей — касается нецелевого использования средств местного бюджета. Из них 17,4 миллиона потратили на благоустройство территорий, которые не являются внутриквартальными, а сами работы либо не относятся к вопросам местных властей, либо осуществлялись на городской, а не на муниципальной земле.

Более 80 нарушений аудиторы нашли в сфере осуществления муниципальных закупок. В частности, в прошлом году оплатили изготовление сувенирной продукции для фестиваля, однако фактически она отсутствовала.

«Значительное количество нарушений допущено при обосновании и определении начальных (максимальных) цен контрактов. Администрацией необоснованно завышалась стоимость материалов в локальных сметах, применялись дополнительные расценки, не учитывались рыночные цены и т. д.», — говорится в сообщении КСП. В результате местный бюджет потерял более 1,8 миллиона рублей.

Ежегодный бюджет Лисьего Носа составляет чуть более 100 миллионов рублей. Главой МО является Вадим Грудников, главой местной администрации — Людмила Тремасова.

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