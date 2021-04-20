КСП Петербурга насчитала Лисьему Носу нарушений более чем на 48 млн рублей

В деятельности муниципального образования «Лисий Нос» аудиторы насчитали более 250 нарушений. Отчет о проверке направили губернатору города и прокурору. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба Контрольно-счетной палаты Петербурга.



Проверка касалась деятельности муниципалитета в 2018–2020 годах. Львиный объем нарушений — почти на 41 миллион рублей — касается нецелевого использования средств местного бюджета. Из них 17,4 миллиона потратили на благоустройство территорий, которые не являются внутриквартальными, а сами работы либо не относятся к вопросам местных властей, либо осуществлялись на городской, а не на муниципальной земле.