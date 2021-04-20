Рэпер Василий Вакуленко (больше известен как Баста) основал промоутерскую компанию по проведению боксерских турниров под названием Gazfight. Об этом он объявил 20 апреля, отрывки с пресс-конференции опубликованы в Instagram музыканта.



«Мы думали, что можем сделать для бокса, чтобы этот замечательный вид спорта был еще более популярным и крутым», — пояснил Баста.