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Баста открыл промоутерскую компанию для проведения боксерских турниров

Рэпер Василий Вакуленко (больше известен как Баста) основал промоутерскую компанию по проведению боксерских турниров под названием Gazfight. Об этом он объявил 20 апреля, отрывки с пресс-конференции опубликованы в Instagram музыканта.

«Мы думали, что можем сделать для бокса, чтобы этот замечательный вид спорта был еще более популярным и крутым», — пояснил Баста.

В рамках первого турнира, который стартует в Химках 21 мая, пройдет бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в новой весовой категории до 101,6 кг между россиянами Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым.

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Комментарии (2)

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