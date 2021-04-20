Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС 20 апреля, за час в пожарную охрану поступило уже три сообщения о возгораниях: в районе Мебельной улицы (угол с Шуваловским проспектом), у дома 145 по улице Савушкина и на Приморском шоссе.
В первых двух случаях речь идет о горении камыша, в последнем горит на поле с травой. С огнем борются на трех участках с камышом примерно по 40 квадратных метров каждый. Траву тушат на площади 100 квадратных метров.
Дым от пожаров горожане видят за несколько километров от Лахты.