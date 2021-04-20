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Лахту заволокло дымом. Вдоль Приморского шоссе тушат камыш и траву на поле

Несколько очагов с горящим камышом и травой тушат на севере Петербурга около Лахта Центра

Пожарные расчеты с полудня тушат горящий камыш и траву в районе Лахтинского разлива.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС 20 апреля, за час в пожарную охрану поступило уже три сообщения о возгораниях: в районе Мебельной улицы (угол с Шуваловским проспектом), у дома 145 по улице Савушкина и на Приморском шоссе.

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В первых двух случаях речь идет о горении камыша, в последнем горит на поле с травой. С огнем борются на трех участках с камышом примерно по 40 квадратных метров каждый. Траву тушат на площади 100 квадратных метров.

Дым от пожаров горожане видят за несколько километров от Лахты.

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Комментарии (15)

случайный_5e4ce4e84d5e3
судя по последовательности мест поджога это детишки гуляли
Философ (не тролль)
Странно, что загорелось в том месте, где обычно гуляющих людей нет, или рыбаки или держатели собак. А может и строители, они там последнее время копошатся, все дорогу строят, кто-нибудь сходил по нужде с сигареткой= )
Alex000
Ахах, блин, "кому сгореть, тот не утонет" с учётом географического расположения легко превращается в "то, что не утонуло - сгорит".
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