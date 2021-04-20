Олег Тиньков рассказал, во сколько обошлось лечение от лейкемии

Основатель TCS Group Олег Тиньков сообщил, сколько ему пришлось заплатить за лечение от лейкемии. Как рассказал бизнесмен в эфире «Первого канала», в Германии он заплатил 120 тысяч евро, в Великобритании — еще 100 тысяч фунтов.
«Берлинский счет у меня был весь 120 тысяч евро, я бы не сказал, что это дорого. Это три месяца в госпитале с тремя химиотерапиями... В Лондоне пересадка стоит около 100 000 фунтов, здесь в два раза дороже, чем в Берлине, все. В Германии это бесплатно для жителей Германии», — заявил Тиньков (цитата по РИА Новости).
Он рассказал, что когда только заболел, то лечиться не хотел: «Я говорю: «Нет, не хочу делать химию, потому что ну это бред, может, как-то по-другому, может, я излечусь, я здоровый... Ну, тогда я и лечиться не буду»». Принять лечение его уговорила жена.
В декабре 2020 года бизнесмен заявил о полной ремиссии после пересадки костного мозга. Тогда он говорил: «В России в моем возрасте от моего диагноза умирает примерно 75%, а в Европе выживает 75%+. Вот и все проценты…»