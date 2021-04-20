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Олег Тиньков рассказал, во сколько обошлось лечение от лейкемии

Основатель TCS Group Олег Тиньков сообщил, сколько ему пришлось заплатить за лечение от лейкемии. Как рассказал бизнесмен в эфире «Первого канала», в Германии он заплатил 120 тысяч евро, в Великобритании — еще 100 тысяч фунтов.

«Берлинский счет у меня был весь 120 тысяч евро, я бы не сказал, что это дорого. Это три месяца в госпитале с тремя химиотерапиями... В Лондоне пересадка стоит около 100 000 фунтов, здесь в два раза дороже, чем в Берлине, все. В Германии это бесплатно для жителей Германии», — заявил Тиньков (цитата по РИА Новости).

Он рассказал, что когда только заболел, то лечиться не хотел: «Я говорю: «Нет, не хочу делать химию, потому что ну это бред, может, как-то по-другому, может, я излечусь, я здоровый... Ну, тогда я и лечиться не буду»». Принять лечение его уговорила жена.

В декабре 2020 года бизнесмен заявил о полной ремиссии после пересадки костного мозга. Тогда он говорил: «В России в моем возрасте от моего диагноза умирает примерно 75%, а в Европе выживает 75%+. Вот и все проценты…»

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Комментарии (6)

Piter Russo
Среднестатистическому гражданину РФ мед. услуги в 120 тысяч евро и еще 100 тысяч фунтов - не доступны.
265874815
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 4890 4200 5090 508-CЕMЬ

Заранее большое человеческое спaсибо..........
ash364
Вывод в конце статьи удручает.
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