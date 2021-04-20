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Соревнования по велоспорту перекроют движение по Левашовскому шоссе в Петербурге

Водителей в Курортном районе Петербурга на полдня потеснят велосипедисты. В четверг, 22 апреля, в городе пройдут соревнования по велосипедному спорту на шоссе, которые проводит ГБУ спортивная школа олимпийского резерва им. Владимира Коренькова.

Как сообщает 20 апреля пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, 22 апреля с 15:30 до 18:30 в связи с проведением соревнований будет перекрыто движение транспорта по Левашовскому шоссе от въезда к садоводству «Ветеран» на 2-м километре до подъезда к дому 20, корпус 2, по Левашовскому шоссе на 8-м километре.

Фото: КРТИ Петербурга
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Фото: КРТИ Петербурга

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Комментарии (2)

265874815
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

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Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 4890 4200 5090 508-CЕMЬ

Заранее большое человеческое спaсибо.........
ash364
Молодцы!
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