Водителей в Курортном районе Петербурга на полдня потеснят велосипедисты. В четверг, 22 апреля, в городе пройдут соревнования по велосипедному спорту на шоссе, которые проводит ГБУ спортивная школа олимпийского резерва им. Владимира Коренькова.



Как сообщает 20 апреля пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, 22 апреля с 15:30 до 18:30 в связи с проведением соревнований будет перекрыто движение транспорта по Левашовскому шоссе от въезда к садоводству «Ветеран» на 2-м километре до подъезда к дому 20, корпус 2, по Левашовскому шоссе на 8-м километре.