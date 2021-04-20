Цветовые метаморфозы Обводного канала привлекли внимание петербуржцев утром 20 апреля. Дорожка пятен неспешно следовала в сторону Невы, но её нагнали сотрудники ГУП «Пиларн».
Как сообщил «Фонтанке» читатель, 20 апреля масляная плёнка затянула поверхность воды неподалёку от Ново-Каменного моста. «Кто-то слил отходы. Замечено в районе Лиговского проспекта. На фото плохо видно», — уточняет он, заверяя, что вживую Обводный канал выглядит хуже.
В комитете по природопользованию Петербурга рассказали, что на место выехала экологическая аварийная служба ГУП «Пиларн». Сотрудники подведомственного предприятия подтвердили загрязнение.
«Специалисты приступили к ликвидации загрязнения и установили боновые заграждения для предотвращения распространения нефтепродуктов», — добавили в пресс-службе.