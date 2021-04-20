Меркель: Германия поддерживает «Северный поток — 2»

Канцлер Германии во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы подчеркнула важность диалога с Россией.
«Германия приняла решение в пользу строительства «Северного потока — 2», — цитирует 20 апреля Ангелу Меркель ТАСС.
По ее словам, немецкая сторона знает о негативной позиции некоторых членов ПАСЕ по поводу российского газопровода. Меркель считает, что вокруг проекта идет «политическая борьба». «Мы здесь, возможно, видим конфликт, который гораздо шире и сосредоточен на вопросе, в какой мере мы хотим поддерживать торговлю с Россией, прежде всего в энергетической сфере», — уверена канцлер.
Меркель также призвала «оставаться в диалоге» с Россией. При этом она выступает и за то, чтобы Украина была страной — транзитером газа.