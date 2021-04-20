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Меркель: Германия поддерживает «Северный поток — 2»

Канцлер Германии во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы подчеркнула важность диалога с Россией.

«Германия приняла решение в пользу строительства «Северного потока — 2», — цитирует 20 апреля Ангелу Меркель ТАСС.

По ее словам, немецкая сторона знает о негативной позиции некоторых членов ПАСЕ по поводу российского газопровода. Меркель считает, что вокруг проекта идет «политическая борьба». «Мы здесь, возможно, видим конфликт, который гораздо шире и сосредоточен на вопросе, в какой мере мы хотим поддерживать торговлю с Россией, прежде всего в энергетической сфере», — уверена канцлер.

Меркель также призвала «оставаться в диалоге» с Россией. При этом она выступает и за то, чтобы Украина была страной — транзитером газа.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, которые продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

В декабре 2019 года США ввели против газопровода санкции, после чего швейцарская компания Allseas вынуждена была остановить прокладку. «Газпром» тем временем решил достраивать «Северный поток — 2» собственными силами. Позднее США пригрозили России новыми санкциями за попытки достроить газопровод самостоятельно. Работы по строительству «Северного потока — 2» (СП-2) выполнены на 90–92%.

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Комментарии (2)

265112968
В том же интервью Меркель сказала: ""Мы за то, чтобы Украина оставалась страной - транзитером российского газа". Но эта часть как-то выпала в расейской версии пересказа. ))
Mr_Pu
Значит провокации со стороны ВСУ быть.
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