Выставленных на продажу уток-мандаринок защитили через петербургский суд

В Петербурге прокурор через суд добился запрета на распространение информации о мандаринках — краснокнижных птицах, которые своим красочными оперением привлекают не только самок.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 20 апреля, информацию, распространение которой запрещено в России, нашли на двух порталах с бесплатными объявлениями — classifieds24.ru и bizorg.su, а также на сайте, посвящённом сельскому хозяйству.
Первые две ссылки, по которым предлагалось приобрести «декоративных» уток, уже недоступны. На сайте fermer.ru ещё остаётся страница на форуме, где на протяжении нескольких лет обсуждают мандаринок в качестве домашней птицы и их куплю-продажу. «Для красоты. Чтобы глаз радовался», — объясняет своё желание потенциальный покупатель.
Мандаринка, или Aix galericulata, — лесная водоплавающая птица, которая занесена в Красную книгу России. Среди сородичей выделяются ярким оперением селезни, хотя подобная расцветка больше актуальна в период размножения.
«Распространение информации о продаже/покупке уток побуждает граждан к совершению правонарушения, за которое предусмотрена административная и уголовная ответственность, облегчает его совершение, способствует истреблению данных видов животных, влечет дальнейшее снижение их популяции и может привести к их полному исчезновению», — указали в суде.
Данные о правообладателях сайтов не установлены. Как сказано в решении, из информации об IP-адресах указанных страниц следует, что странами нахождения регистраторов являются иностранные государства. Выборгский райсуд удовлетворил иск прокуратуры.