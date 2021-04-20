Выставленных на продажу уток-мандаринок защитили через петербургский суд

В Петербурге прокурор через суд добился запрета на распространение информации о мандаринках — краснокнижных птицах, которые своим красочными оперением привлекают не только самок.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 20 апреля, информацию, распространение которой запрещено в России, нашли на двух порталах с бесплатными объявлениями — classifieds24.ru и bizorg.su, а также на сайте, посвящённом сельскому хозяйству.

Первые две ссылки, по которым предлагалось приобрести «декоративных» уток, уже недоступны. На сайте fermer.ru ещё остаётся страница на форуме, где на протяжении нескольких лет обсуждают мандаринок в качестве домашней птицы и их куплю-продажу. «Для красоты. Чтобы глаз радовался», — объясняет своё желание потенциальный покупатель.