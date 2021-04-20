Служба внешней разведки России стала первой спецслужбой в Европе, которой можно пожаловаться в даркнете

Служба внешней разведки РФ (СВР) предоставила возможность отправить ей сообщение через даркнет. Кнопка Report Information в левом нижнем углу сайта появилась еще 30 декабря, однако издание «Настоящее время» (признано иноагентом в РФ) обратило на нее внимание только 19 апреля.
Журналисты подчеркивают, что это первая приемная в даркнете среди всех европейских разведывательных ведомств. При этом публично о ее открытии не сообщалось. Такой способ подачи жалоб и заявлений предназначен для тех, кто «находится за пределами России и располагает важной информацией об угрозах безопасности Российской Федерации», — говорится на сайте. Для отправки сообщения придется установить браузер Tor или операционную систему Tails. Таким образом интернет-трафик будет зашифрован и пропущен через три случайных узла в разных точках мира.
Корреспондент «Настоящего времени» проверил работоспособность приемной — таким образом можно отправить файлы общим размером не более 15 мегабайт и текст любой длины (журналисты отправили «Войну и мир» в СВР целиком).