FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +7
76.25р91.48р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Служба внешней разведки России стала первой спецслужбой в Европе, которой можно пожаловаться в даркнете

Служба внешней разведки РФ (СВР) предоставила возможность отправить ей сообщение через даркнет. Кнопка Report Information в левом нижнем углу сайта появилась еще 30 декабря, однако издание «Настоящее время» (признано иноагентом в РФ) обратило на нее внимание только 19 апреля.

ПоделитьсяПоделиться

Журналисты подчеркивают, что это первая приемная в даркнете среди всех европейских разведывательных ведомств. При этом публично о ее открытии не сообщалось. Такой способ подачи жалоб и заявлений предназначен для тех, кто «находится за пределами России и располагает важной информацией об угрозах безопасности Российской Федерации», — говорится на сайте. Для отправки сообщения придется установить браузер Tor или операционную систему Tails. Таким образом интернет-трафик будет зашифрован и пропущен через три случайных узла в разных точках мира.

Корреспондент «Настоящего времени» проверил работоспособность приемной — таким образом можно отправить файлы общим размером не более 15 мегабайт и текст любой длины (журналисты отправили «Войну и мир» в СВР целиком).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Владислав М
На отравление Навального и дворец можно пожаловаться, или это другое?
Athair
А вы говорите, ущемляются свободы в тырнете... Вот, смотрите какой сервис шикарный.
вадики
Йа первый хотю пожаловацца на Петрова Боширова Скрипалей Навального Украину Чехию Турцию Болгарию Гебрева Грозича Германию Меркель Голландцев вонючих и всех всех всех.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний