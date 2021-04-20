Италия начнёт принимать туристов из России летом 2021 года

Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано заверил, что летом 2021 года Италия возобновит приём российских туристов. Об этом 20 апреля пишет ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация, что границы откроют 2 июня. Однако посол Италии эту информацию не подтвердил.
«Я подтверждаю, что такая возможность уже принимается во внимание. Я считаю, что это наверняка произойдет этим летом. Не могу обещать, что это будет именно 2 июня. Но, несомненно, этим летом всё-таки туристический поток будет возобновлен», — сказал он.
Власти Италии начали закрывать границы с весны 2020 года после начала пандемии, когда в стране резко увеличилась заболеваемость. С начала распространения COVID-19 в Италии выявили 3,88 миллиона случаев заражения.