FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +7
76.25р91.48р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
7
Печать

Интернет-сообщения россиян хотят обязать хранить три года

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий сети связи 3 года хранить в России данные о передаче информации в Интернете

Операторов связи хотят обязать три года хранить сведения о передаче россиянами сообщений и медиафайлов в Сети.

«Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий владельцев технологических сетей связи, имеющих номер автономной системы, хранить и предоставлять информацию правоохранительным органам», — сообщает 20 апреля ТАСС со ссылкой на законопроект.

В документе прописано хранение сведений о приеме, передаче, доставке, обработке голосовой и текстовых сообщений, картинок, аудио-, видео- и иных файлов. К этим сведениям будут иметь доступ органы, которые занимаются следствием и обеспечивают безопасность РФ.

«Проект федерального закона содержит обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных правонарушениях», — уточняется в пояснительной записке.

Также подчеркивается, что нововведение соответствует положениям международных договоров.

«Закон Яровой» с 1 июля 2018 года обязал операторов хранить весь пользовательский трафик и ежегодно увеличивать емкость хранилищ на 15 % в течение пяти лет. Операторы «большой тройки» оценивали свои траты на этот закон в сумму 40–50 миллиардов рублей каждый.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Dimitry Antonov
Палка о двух концах. Благодаря закону Яровой была раскрыта деятельность "омерзительной восьмёрки".
265112968
Главное, все заявления и действия сегодняшней власти тщательно сохранить. Пригодится.
fw252
то есть правительство желает иметь возможность за мною следить. В честь чего такие подозрения? Я думаю, это плохое правительство. Подозрительное. То крипторубль выдумают, то техосмотр возвращают. Теперь вот желают за мной следить. Надеюсь, Путин и единоросы проиграют на выборах. Потом, глядишь, и правительство более адекватное появится. Будет об уровне жизни заботится, а не о том что в интернете кто-то не прав.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний