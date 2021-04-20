Интернет-сообщения россиян хотят обязать хранить три года

В документе прописано хранение сведений о приеме, передаче, доставке, обработке голосовой и текстовых сообщений, картинок, аудио-, видео- и иных файлов. К этим сведениям будут иметь доступ органы, которые занимаются следствием и обеспечивают безопасность РФ.

«Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий владельцев технологических сетей связи, имеющих номер автономной системы, хранить и предоставлять информацию правоохранительным органам», — сообщает 20 апреля ТАСС со ссылкой на законопроект.

Операторов связи хотят обязать три года хранить сведения о передаче россиянами сообщений и медиафайлов в Сети.

«Проект федерального закона содержит обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных правонарушениях», — уточняется в пояснительной записке.



Также подчеркивается, что нововведение соответствует положениям международных договоров.



«Закон Яровой» с 1 июля 2018 года обязал операторов хранить весь пользовательский трафик и ежегодно увеличивать емкость хранилищ на 15 % в течение пяти лет. Операторы «большой тройки» оценивали свои траты на этот закон в сумму 40–50 миллиардов рублей каждый.

