Заболеваемость коронавирусом в Петербурге на спад не идет. Летальная статистика показала рост

Заболеваемость снижается — накануне сообщалось о
Коронавирус за сутки обнаружили по всей России, кроме Чукотки и Ненецкого автономного округа. Лидером по ежедневному приросту остается Москва, где сегодня впервые за почти неделю число новых заболевших ниже
В Северной столице на COVID-19 за 24 часа обследовали 12 732 человека. Всего заболевших новым вирусом в городе насчитали 408 699.
По России с начала пандемии зафиксировали 408 699 случаев коронавируса. Число летальных исходов поднялось до 106 307 (12 872 в Петербурге).
В мировом масштабе Россия остается пятой по числу заболевших. Больше случаев насчитали только во Франции (почти 5,4 миллиона), Бразилии (почти 14 миллионов), Индии (15,3 миллиона) и США (31,7 миллиона).