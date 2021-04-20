Заболеваемость коронавирусом в Петербурге на спад не идет. Летальная статистика показала рост

Заболеваемость снижается — накануне сообщалось о 8 589 заболевших. Однако в Петербурге спад не заметен — 687 случаев против 692 накануне. Летальная статистика же пошла в рост и по стране, и в Северной столице. В России за сутки умерли 379 человек с коронавирусом (346 накануне), в Петербурге — 35 скончавшихся (26 накануне).



Коронавирус за сутки обнаружили по всей России, кроме Чукотки и Ненецкого автономного округа. Лидером по ежедневному приросту остается Москва, где сегодня впервые за почти неделю число новых заболевших ниже 2 000 . Вторую строчку в этом зачете удерживает Петербург.

