FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +7
76.25р91.48р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге на спад не идет. Летальная статистика показала рост

В Петербурге за сутки выявили 687 случаев заражения коронавирусом

В России за последние 24 часа зафиксировали 8 164 новых случая коронавируса. Об этом 20 апреля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Заболеваемость снижается — накануне сообщалось о 8 589 заболевших. Однако в Петербурге спад не заметен — 687 случаев против 692 накануне. Летальная статистика же пошла в рост и по стране, и в Северной столице. В России за сутки умерли 379 человек с коронавирусом (346 накануне), в Петербурге — 35 скончавшихся (26 накануне).

Коронавирус за сутки обнаружили по всей России, кроме Чукотки и Ненецкого автономного округа. Лидером по ежедневному приросту остается Москва, где сегодня впервые за почти неделю число новых заболевших ниже 2 000. Вторую строчку в этом зачете удерживает Петербург.

В Северной столице на COVID-19 за 24 часа обследовали 12 732 человека. Всего заболевших новым вирусом в городе насчитали 408 699.

По России с начала пандемии зафиксировали 408 699 случаев коронавируса. Число летальных исходов поднялось до 106 307 (12 872 в Петербурге).

В мировом масштабе Россия остается пятой по числу заболевших. Больше случаев насчитали только во Франции (почти 5,4 миллиона), Бразилии (почти 14 миллионов), Индии (15,3 миллиона) и США (31,7 миллиона).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

261180001
Всего заболевших новым вирусом в городе насчитали 408 699.
По России с начала пандемии зафиксировали 408 699 случаев коронавируса(с)
---
Ау, редакторы!
264136141
И вовсе не сомик, а хорек
Vugluskr
А как же это https://www.fontanka.ru/2021/04/19/69874712/ ?
Т.е. лучшая неделя за всю вторую волну, число госпитализаций всё меньше, а заболеваемость на спад не идёт, да и смертность тоже.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний