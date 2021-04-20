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В Петербурге за разбойное нападение задержан неудачливый клиент букмекерской конторы

Проигравшийся клиент букмекерской конторы пытался с помощью ножа вернуть ставку в Петербурге

Расчёт на лёгкие деньги дважды за ночь подвёл жителя Невского района Петербурга. Проиграв на ставках, он решил, что ещё может вернуть деньги без новых вложений.

Как стало известно «Фонтанке» 20 апреля, накануне около половины пятого вечера в дежурную часть поступило сообщение о разбойном нападении на Караваевской, 23. За помощью обратилась оператор букмекерской фирмы «Фонбет», к которой наведался клиент — раздосадованный и вооружённый.

Наряд полиции был на месте через несколько минут, уйти нарушитель спокойствия не успел. Игрока задержали. Он живёт на Советском проспекте, примерно в получасе ходьбы от офиса букмекеров. На следующей неделе готовился отмечать своё 27-летие.

«Как было установлено, мужчина сделал ставку денежных средств (около 60 000 рублей) и, проиграв, решил вернуть деньги назад, используя для этих целей нож», — рассказали в ГУ МВД по Петербургу и области. Судя по опубликованному пресс-службой видео, налётчик пугал лезвием, безуспешно тянулся через стол, но к более решительным действиям не перешёл. Он задержан на двое суток по делу о разбое.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Maik5
У нас разве не под запретом тотализаторы, макбукерские конторы, казино?
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