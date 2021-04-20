Расчёт на лёгкие деньги дважды за ночь подвёл жителя Невского района Петербурга. Проиграв на ставках, он решил, что ещё может вернуть деньги без новых вложений.



Как стало известно «Фонтанке» 20 апреля, накануне около половины пятого вечера в дежурную часть поступило сообщение о разбойном нападении на Караваевской, 23. За помощью обратилась оператор букмекерской фирмы «Фонбет», к которой наведался клиент — раздосадованный и вооружённый.



Наряд полиции был на месте через несколько минут, уйти нарушитель спокойствия не успел. Игрока задержали. Он живёт на Советском проспекте, примерно в получасе ходьбы от офиса букмекеров. На следующей неделе готовился отмечать своё 27-летие.

