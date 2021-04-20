Пенсионерка в Петербурге лишилась полумиллиона. Но узнала об этом спустя полтора года

Полиция Красносельского района ищет 29-летнюю иностранку после визита в 42-й отдел полиции пожилой дамы.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 апреля, накануне около пяти вечера в полицию обратилась 77-летняя женщина, которая сообщила о краже полумиллиона. По словам заявительницы, деньги пропали еще в 2019 году, когда у нее сиделкой работала 29-летняя гражданка Узбекистана. Женщина ухаживала за пенсионеркой с мая по июль. Почему именно она попала под подозрение заявительницы в краже, та не смогла объяснить.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.