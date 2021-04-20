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Девушку — водителя BMW, которая сбила байкера на Обводном, задержали. В момент ДТП она была пьяна

Серьёзное ДТП с мотоциклом, произошедшее в Петербурге в воскресенье, 18 апреля, превратилось в уголовное дело. Полиция задержала подозреваемую — девушку, которая была за рулём автомобиля.

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Как сообщает 20 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 18 апреля в 14:54 на пересечении набережной Обводного канала и Рыбинской улицы 22-летняя девушка, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем BMW, сбила 47-летнего мужчину на мотоцикле. На перекрёсток она выехала на красный сигнал светофора. Момент столкновения попал на камеру.

В результате аварии мотоциклиста госпитализировали в тяжёлом состоянии. Главное следственное управление ГУ МВД России возбудило по факту произошедшего уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Подозреваемую задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Фото: «Мотосолидарность официальная страница»

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Комментарии (6)

VF812
очумела чтоли...
VVM1962
Называйте все своими именами. Не девушка, а пьяная тварь за рулем БМВ.... и далее по тексту.
Маэстро
Решение правосудия по пьянице за рулём будет, как обычно, из разряда «смешно, но грустно»?
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