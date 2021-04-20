Как сообщает 20 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 18 апреля в 14:54 на пересечении набережной Обводного канала и Рыбинской улицы 22-летняя девушка, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем BMW, сбила 47-летнего мужчину на мотоцикле. На перекрёсток она выехала на красный сигнал светофора. Момент столкновения попал на камеру.



В результате аварии мотоциклиста госпитализировали в тяжёлом состоянии. Главное следственное управление ГУ МВД России возбудило по факту произошедшего уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Подозреваемую задержали на основании статьи 91 УПК РФ.