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Из офисного здания в центре Петербурга эвакуировали полсотни человек. Виноват кулер

Из-за горевшего кулера в офисе на Суворовском проспекте эвакуировали 50 человек

Пожар в офисном здании в центре Петербурга произошёл утром во вторник, 20 апреля. Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по городу, информация о возгорании поступила в 08:47.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что на четвёртом этаже 5-этажного здания, где размещены офисы ООО «Газпром Проектирование», в коридоре площадью 150 кв. м горел кулер. Возгорание было ликвидировано с помощью огнетушителя, однако из здания на время тушения пожара на всякий случай эвакуировали 50 человек.

Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.

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