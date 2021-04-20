Из офисного здания в центре Петербурга эвакуировали полсотни человек. Виноват кулер

Пожар в офисном здании в центре Петербурга произошёл утром во вторник, 20 апреля. Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по городу, информация о возгорании поступила в 08:47.



Прибывшие на место спасатели выяснили, что на четвёртом этаже 5-этажного здания, где размещены офисы ООО «Газпром Проектирование», в коридоре площадью 150 кв. м горел кулер. Возгорание было ликвидировано с помощью огнетушителя, однако из здания на время тушения пожара на всякий случай эвакуировали 50 человек.



Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.

