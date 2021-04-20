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Сезон охоты на мусор открыт. 60 городов России и казахстанский Байконур примут участие в «Чистых Играх»

Петербургский экологический проект «Чистые Игры» проведет всероссийский турнир, который объединит жителей более чем 60 городов России и казахстанского Байконура. Принять участие в уборке мусора могут все желающие.

За «Весенний Кубок Чистоты» будут сражаться от Архангельска до Екатеринбурга. В течение двух дней — 24 и 25 апреля — участники уберут мусор на десятках территорий, и одна из команд станет абсолютным победителем соревнования.

Напомним, кубки чистоты проходят весной и осенью как настоящие спортивные чемпионаты: в духе честной борьбы, с прямыми включениями из точек проведения и онлайн-трансляцией награждения. В этом году «Весенний Кубок Чистоты» приурочен к всемирному Дню Земли, который будет отмечаться 22 апреля.

Примечательно, что День Земли отмечают дважды в год — 21 марта, в день весеннего равноденствия, и 22 апреля. Первый праздник имеет гуманистическую направленность, второй — экологическую.

Организаторы отмечают, что «Чистые Игры» пройдут в рамках программы национального проекта «Жильё и городская среда» и деятельности федерального Эколого-биологического центра.

«Год назад пандемия внесла свои коррективы, все наши весенние мероприятия отменились, и мы были вынуждены искать новые форматы. Но уже летом традицию удалось возобновить», — рассказывает руководитель «Чистых Игр» Дмитрий Иоффе.

Только в Санкт-Петербурге «Чистые Игры» прошли на 21 площадке и помогли собрать 18 тонн мусора. Но уже осенью рекорд был побит: 1 145 участников сделали Северную столицу на 20 тонн мусора чище.

Принять участие в игре и побороться с мусором в родном городе может любой желающий. Для этого достаточно найти свой город в списке игр, зарегистрироваться и прийти в назначенное время в указанное место — одному или с командой.

«Чистые игры» — общественное движение, возникшее в Санкт-Петербурге в 2014 году из небольшой группы активистов. Впервые идея игр была опробована на реке Вуоксе в Ленинградской области. Это командные соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов. Участники решают экологические загадки, находят артефакты, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Статистика игр ведётся в реальном времени на сайте и в мобильном приложении. С 2014 года прошло более 1000 таких игр в 20 странах мира. В одном мероприятии участвует до 1500 человек, которые собирают за 1 час до 20 тонн. В среднем участник игры собирает в 10 раз больше, чем во время обычных субботников.

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