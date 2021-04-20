Сезон охоты на мусор открыт. 60 городов России и казахстанский Байконур примут участие в «Чистых Играх»

Петербургский экологический проект «Чистые Игры» проведет всероссийский турнир, который объединит жителей более чем 60 городов России и казахстанского Байконура. Принять участие в уборке мусора могут все желающие.
За «Весенний Кубок Чистоты» будут сражаться от Архангельска до Екатеринбурга. В течение двух дней — 24 и 25 апреля — участники уберут мусор на десятках территорий, и одна из команд станет абсолютным победителем соревнования.
Напомним, кубки чистоты проходят весной и осенью как настоящие спортивные чемпионаты: в духе честной борьбы, с прямыми включениями из точек проведения и онлайн-трансляцией награждения. В этом году «Весенний Кубок Чистоты» приурочен к всемирному Дню Земли, который будет отмечаться 22 апреля.
Примечательно, что День Земли отмечают дважды в год — 21 марта, в день весеннего равноденствия, и 22 апреля. Первый праздник имеет гуманистическую направленность, второй — экологическую.
Организаторы отмечают, что «Чистые Игры» пройдут в рамках программы национального проекта «Жильё и городская среда» и деятельности федерального Эколого-биологического центра.
«Год назад пандемия внесла свои коррективы, все наши весенние мероприятия отменились, и мы были вынуждены искать новые форматы. Но уже летом традицию удалось возобновить», — рассказывает руководитель «Чистых Игр» Дмитрий Иоффе.
Только в Санкт-Петербурге «Чистые Игры» прошли на 21 площадке и помогли собрать 18 тонн мусора. Но уже осенью рекорд был побит:
Принять участие в игре и побороться с мусором в родном городе может любой желающий. Для этого достаточно найти свой город в списке игр, зарегистрироваться и прийти в назначенное время в указанное место — одному или с командой.