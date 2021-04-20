Сезон охоты на мусор открыт. 60 городов России и казахстанский Байконур примут участие в «Чистых Играх»

Петербургский экологический проект «Чистые Игры» проведет всероссийский турнир, который объединит жителей более чем 60 городов России и казахстанского Байконура. Принять участие в уборке мусора могут все желающие.



За «Весенний Кубок Чистоты» будут сражаться от Архангельска до Екатеринбурга. В течение двух дней — 24 и 25 апреля — участники уберут мусор на десятках территорий, и одна из команд станет абсолютным победителем соревнования.



Напомним, кубки чистоты проходят весной и осенью как настоящие спортивные чемпионаты: в духе честной борьбы, с прямыми включениями из точек проведения и онлайн-трансляцией награждения. В этом году «Весенний Кубок Чистоты» приурочен к всемирному Дню Земли, который будет отмечаться 22 апреля.

