Разбойное нападение на круглосуточный магазин произошло в Выборгском районе Петербурга под утро 20 апреля. Преступники нейтрализовали сотрудницу, затарились сигаретами, но из двоих уйти смог только один.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), двое появились на пороге табачной лавки на проспекте Энгельса, 129, незадолго до половины пятого утра. И если маски на их лицах можно было списать на заботу о здоровье, то молоток не оставлял сомнений в намерениях.

Женщину-продавца втолкнули в подсобное помещение, в пакеты полетели пачки сигарет. Переключиться на кассу или уйти с табаком преступники не успели — сотрудница, перед тем как оказаться в подсобке, нажала тревожную кнопку.