Разбойное нападение на круглосуточный магазин произошло в Выборгском районе Петербурга под утро 20 апреля. Преступники нейтрализовали сотрудницу, затарились сигаретами, но из двоих уйти смог только один.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), двое появились на пороге табачной лавки на проспекте Энгельса, 129, незадолго до половины пятого утра. И если маски на их лицах можно было списать на заботу о здоровье, то молоток не оставлял сомнений в намерениях.
Женщину-продавца втолкнули в подсобное помещение, в пакеты полетели пачки сигарет. Переключиться на кассу или уйти с табаком преступники не успели — сотрудница, перед тем как оказаться в подсобке, нажала тревожную кнопку.
«Фонтанка.ру»
Наряд охранной фирмы «Титан» приехал через четыре минуты. Застигнутые на месте налётчики без боя не дались. Их отход из магазина попал на видео. Один вывернулся из рук охранника, оставив кофту, и сбежал. Второй, очутившись у двери, решил проложить путь к выходу с помощью ножа, сотрудник ЧОП применил оружие.
«Раненый нападавший (25-летний мужчина) был передан медикам и госпитализирован в больницу, где впоследствии скончался. В настоящее время на месте продолжает работать следственно-оперативная группа», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.
Полиция ищет второго налётчика. В ориентировках: брюнет с неславянскими чертами лица в светло-синих джинсах и с голым торсом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.