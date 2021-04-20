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Охрана стрельбой усмиряла налётчиков на табачную лавку в Петербурге. Полуголый побег попал на видео

Налётчика ранили при нападении на табачный магазин в Петербурге

Разбойное нападение на круглосуточный магазин произошло в Выборгском районе Петербурга под утро 20 апреля. Преступники нейтрализовали сотрудницу, затарились сигаретами, но из двоих уйти смог только один.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), двое появились на пороге табачной лавки на проспекте Энгельса, 129, незадолго до половины пятого утра. И если маски на их лицах можно было списать на заботу о здоровье, то молоток не оставлял сомнений в намерениях.

Женщину-продавца втолкнули в подсобное помещение, в пакеты полетели пачки сигарет. Переключиться на кассу или уйти с табаком преступники не успели — сотрудница, перед тем как оказаться в подсобке, нажала тревожную кнопку.

«Фонтанка.ру»

Наряд охранной фирмы «Титан» приехал через четыре минуты. Застигнутые на месте налётчики без боя не дались. Их отход из магазина попал на видео. Один вывернулся из рук охранника, оставив кофту, и сбежал. Второй, очутившись у двери, решил проложить путь к выходу с помощью ножа, сотрудник ЧОП применил оружие.

«Раненый нападавший (25-летний мужчина) был передан медикам и госпитализирован в больницу, где впоследствии скончался. В настоящее время на месте продолжает работать следственно-оперативная группа», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.

Полиция ищет второго налётчика. В ориентировках: брюнет с неславянскими чертами лица в светло-синих джинсах и с голым торсом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (7)

veteran78
Разбойники затеяли , претворили - продавщица выполнила что положено (пимпочку нажала ) , бойцы отработали согласно инструкции. Все молодцы , всем спасибо !
dedmoroz_5e4d8827384c2
титановцы - нормальная опытная команда//
но в спортзал в любом случае надо регулярно ходить, как отче наш ...
adamwest96
ПРиметы прекрасные. До сих пор наверно с голым торсом.
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