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В Колпино ночью полыхал «Форд Транзит». Машина выгорела полностью

Иномарка полностью сгорела на бульваре Трудящихся в Колпино

Спасатели ликвидировали пожар в Колпинском районе Петербурга. В районе половины четвёртого утра 20 апреля там полностью сгорел автомобиль «Форд Транзит». Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

t.me/Megapolisonline

Как уточнили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре по адресу: Колпинский район, бульвар Трудящихся, д. 4, поступило в 03:24 20 апреля. Иномарка выгорела по всей площади. С огнём справились в течение часа. В тушении пожара участвовали две единицы техники и девять спасателей.

Сведения о пострадавших не поступали.

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