Спасатели ликвидировали пожар в Колпинском районе Петербурга. В районе половины четвёртого утра 20 апреля там полностью сгорел автомобиль «Форд Транзит». Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
Как уточнили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре по адресу: Колпинский район, бульвар Трудящихся, д. 4, поступило в 03:24 20 апреля. Иномарка выгорела по всей площади. С огнём справились в течение часа. В тушении пожара участвовали две единицы техники и девять спасателей.
Сведения о пострадавших не поступали.