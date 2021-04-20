«Приколы» вместо денег. В Петербурге будут судить троих мошенников, обманывавших пенсионеров

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе главка 20 апреля, перед судом предстанут трое граждан 35, 29 лет и 41 года. Двое из них — жители Самарской области, ещё один — уроженец Ульяновской области. Следователи установили, что организованная группа была создана в октябре 2019 года. Как правило, жертвами злоумышленников становились пожилые люди, с которыми они знакомились на улице, а после, установив доверительный контакт, провожали их до дома, параллельно рассказывая о тяжёлой жизненной ситуации. Проникнув в квартиру жертвы, злоумышленники отвлекали их внимание и совершали подмену настоящих купюр на билеты банка «приколов».

Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти завершило расследование уголовного дела о мошенничествах с использованием купюр «банка приколов». На скамье подсудимых окажутся трое представителей кочевого народа.

Таким финалом всё завершилось, в частности, для пожилого жителя Красногвардейского района Петербурга, который привёл одного из злоумышленников в свою квартиру дома 14 по улице Белорусской, где и произошла подмена денег на фальшивки. Ущерб составил 2,5 миллиона рублей. Следователям удалось установить причастность участников организованной группы еще к шести подобным преступлениям. Общий ущерб от противоправной деятельности составил порядка 3,3 миллиона рублей.



По всем установленным фактам возбуждены уголовные дела по статьям 158 УК РФ (кража) и 159 УК РФ (мошенничество). Все трое в настоящий момент находятся под стражей.

