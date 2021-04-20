Пассажиры пригородных поездов рискуют опоздать на рабочие места во вторник, 20 апреля. Утренние электрички на Приозерском направлении идут в Петербург с отставанием от графика.

О сбое в движении в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» сообщили застрявшие на станции Капитолово. В восемь утра они вынужденно гуляют по платформе, прогулка, по подсчётам автора, длится около сорока минут.



«Говорят, проблема на путях, стрелку свести не могут», — пишет в комментариях ещё одна пассажирка. Простоявшая дольше положенного электричка уже на пути к городу. «Фонтанка» обратилась за комментарием в РЖД.