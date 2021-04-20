FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +7
76.25р91.48р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Пассажиры жалуются на сбой в движении электричек. Поезда опаздывают в Петербург

Электрички идут в Петербург с опозданием

Пассажиры пригородных поездов рискуют опоздать на рабочие места во вторник, 20 апреля. Утренние электрички на Приозерском направлении идут в Петербург с отставанием от графика.

О сбое в движении в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» сообщили застрявшие на станции Капитолово. В восемь утра они вынужденно гуляют по платформе, прогулка, по подсчётам автора, длится около сорока минут.

«Говорят, проблема на путях, стрелку свести не могут», — пишет в комментариях ещё одна пассажирка. Простоявшая дольше положенного электричка уже на пути к городу. «Фонтанка» обратилась за комментарием в РЖД.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний