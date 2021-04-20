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Город в пробках. Петербург стоит, но не смертельно

В Петербурге классические пробки в 7 баллов

Утром во вторник, 20 апреля, в Петербурге зафиксированы пробки на 7 баллов. По состоянию на 8:37 сложнее всего проехать в городе по Малоохтинскому проспекту, Октябрьской набережной, Народной улице в сторону Володарского моста, по Московскому проспекту — от Благодатной улицы до Московских ворот и по КАД — от Пискарёвского проспекта практически до Мурино и на подъезде к Вантовому мосту со стороны Кудрово. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Фото: Скрин «Яндекс.Пробки»
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В центре города стоит набережная Кутузова, улица Куйбышева и Кронверкский проспект на Петроградской стороне. Традиционные пробки в сторону центра на Благовещенском, Дворцовом, Троицком и Литейных мостах. Сложно также проехать по Обводному каналу в районе Лиговского проспекта и по ряду других адресов.

Фото: Скрин «Яндекс.Пробки»
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Фото: Скрин «Яндекс.Пробки»
Фото: Скрин «Яндекс.Пробки»

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