Утром во вторник, 20 апреля, в Петербурге зафиксированы пробки на 7 баллов. По состоянию на 8:37 сложнее всего проехать в городе по Малоохтинскому проспекту, Октябрьской набережной, Народной улице в сторону Володарского моста, по Московскому проспекту — от Благодатной улицы до Московских ворот и по КАД — от Пискарёвского проспекта практически до Мурино и на подъезде к Вантовому мосту со стороны Кудрово. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».
В центре города стоит набережная Кутузова, улица Куйбышева и Кронверкский проспект на Петроградской стороне. Традиционные пробки в сторону центра на Благовещенском, Дворцовом, Троицком и Литейных мостах. Сложно также проехать по Обводному каналу в районе Лиговского проспекта и по ряду других адресов.