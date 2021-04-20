МИД Колумбии вручил послу России в Боготе ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства этой страны российским самолётом Ил-96. Соответствующее заявление в Twitter 20 апреля сделала глава ведомства Клаудиа Блум.
"La Cancillería, en nombre del Gobierno nacional, entregó una comunicación oficial al embajador de Rusia en Bogotá manifestándole su enérgica protesta por la situación generada por una aeronave rusa que este 19 de abril violó el espacio aéreo de Colombia", Canciller Claudia Blum pic.twitter.com/zTghZepRY7— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) April 20, 2021
«Министерство иностранных дел от имени национального правительства вручило официальное сообщение российскому послу в Боготе, в котором выразило наш энергичный протест в связи с ситуацией, которую спровоцировал российский самолет, 19 апреля нарушивший воздушное пространство Колумбии», — сообщила министр.
Блум также заявила о неприятии повторяющихся ситуаций, когда воздушные суда из России не выполняли условия, определённые в разрешениях авиационных властей Колумбии.
«Послу Николаю Тавдумадзе сообщили о важности незамедлительного ответа его правительства и необходимости гарантировать, что серьёзные и систематические нарушения воздушного пространства Колумбии не будут повторяться», — добавила Клаудиа Блум.
Ранее Минобороны Колумбии сообщило, что российский самолёт Ил-96–400ВПУ, следовавший из Москвы, несанкционированно совершил пролёт через акваторию южноамериканской страны, хотя не имел на это разрешения. Власти РФ, в свою очередь, ранее неоднократно заявляли, что все полёты осуществляются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств.