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Колумбия выразила протест России из-за нарушения её воздушных границ

Российский самолёт Ил-96 совершил несанкционированный пролёт над акваторией Колумбии

МИД Колумбии вручил послу России в Боготе ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства этой страны российским самолётом Ил-96. Соответствующее заявление в Twitter 20 апреля сделала глава ведомства Клаудиа Блум.

«Министерство иностранных дел от имени национального правительства вручило официальное сообщение российскому послу в Боготе, в котором выразило наш энергичный протест в связи с ситуацией, которую спровоцировал российский самолет, 19 апреля нарушивший воздушное пространство Колумбии», — сообщила министр.

Блум также заявила о неприятии повторяющихся ситуаций, когда воздушные суда из России не выполняли условия, определённые в разрешениях авиационных властей Колумбии.

«Послу Николаю Тавдумадзе сообщили о важности незамедлительного ответа его правительства и необходимости гарантировать, что серьёзные и систематические нарушения воздушного пространства Колумбии не будут повторяться», — добавила Клаудиа Блум.

Ранее Минобороны Колумбии сообщило, что российский самолёт Ил-96–400ВПУ, следовавший из Москвы, несанкционированно совершил пролёт через акваторию южноамериканской страны, хотя не имел на это разрешения. Власти РФ, в свою очередь, ранее неоднократно заявляли, что все полёты осуществляются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств.

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Комментарии (16)

terry18
Ил-96-400Т (регистрационный номер RA-96104, заводской номер 97693201004) -воздушный пункт управления Ил-96-400ВПУ Федеральной службы безопасности России.
AndrewBarsik
Осталось только с Зимбабве поссориться и программу укрепления авторитета страны на внешней арене можно будет считать выполненной
***_555
Они на ВПУ сахар возят???
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