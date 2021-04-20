МИД Колумбии вручил послу России в Боготе ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства этой страны российским самолётом Ил-96. Соответствующее заявление в Twitter 20 апреля сделала глава ведомства Клаудиа Блум.

«Министерство иностранных дел от имени национального правительства вручило официальное сообщение российскому послу в Боготе, в котором выразило наш энергичный протест в связи с ситуацией, которую спровоцировал российский самолет, 19 апреля нарушивший воздушное пространство Колумбии», — сообщила министр.

Блум также заявила о неприятии повторяющихся ситуаций, когда воздушные суда из России не выполняли условия, определённые в разрешениях авиационных властей Колумбии.



«Послу Николаю Тавдумадзе сообщили о важности незамедлительного ответа его правительства и необходимости гарантировать, что серьёзные и систематические нарушения воздушного пространства Колумбии не будут повторяться», — добавила Клаудиа Блум.



Ранее Минобороны Колумбии сообщило, что российский самолёт Ил-96–400ВПУ, следовавший из Москвы, несанкционированно совершил пролёт через акваторию южноамериканской страны, хотя не имел на это разрешения. Власти РФ, в свою очередь, ранее неоднократно заявляли, что все полёты осуществляются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств.

