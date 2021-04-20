Присяжные в США не смогли в первый день вынести вердикт по делу об убийстве Флойда

Коллегия присяжных заседателей в США не смогла в понедельник вынести вердикт на проходящем в Миннеаполисе (штат Миннесота) судебном разбирательстве по делу экс-полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в непредумышленном убийстве темнокожего Джорджа Флойда.



Как сообщает местная газета Star Tribune, присяжные прекратили начатое несколько часов назад обсуждение дела, оно продолжится во вторник, 20 апреля. Члены комиссии проведут ночь в гостинице. Решение должно быть принято единогласно. Каких-либо ограничений по времени на это не предусмотрено.

