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Присяжные в США не смогли в первый день вынести вердикт по делу об убийстве Флойда

Заседание присяжных по делу Флойда продолжится во вторник

Коллегия присяжных заседателей в США не смогла в понедельник вынести вердикт на проходящем в Миннеаполисе (штат Миннесота) судебном разбирательстве по делу экс-полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в непредумышленном убийстве темнокожего Джорджа Флойда.

Как сообщает местная газета Star Tribune, присяжные прекратили начатое несколько часов назад обсуждение дела, оно продолжится во вторник, 20 апреля. Члены комиссии проведут ночь в гостинице. Решение должно быть принято единогласно. Каких-либо ограничений по времени на это не предусмотрено.

По мнению некоторых экспертов, присяжные в США иногда бывают более склонны выносить оправдательный вердикт в случае, если их совещание затягивается. Быстрое вынесение решения может означать, что вердикт обвинительный.

Резонансное дело начало разбираться в Миннеаполисе 8 марта. Дерек Шовин 25 мая прошлого года применил при задержании Джорджа Флойда удушающий прием. Афроамериканец умер вскоре после этого. 26 мая Шовина и ещё трех стражей порядка, которые участвовали в аресте Флойда, уволили. Самым тяжким из преступлений, которые инкриминируются экс-полицейскому, является убийство второй степени. Если Шовин будет признан виновным, его могут приговорить к тюремному заключению на срок до 40 лет.

После смерти Флойда в 2020 году в США прошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

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