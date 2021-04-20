Тело погибшего ребёнка нашли под завалами дома после взрыва газа в Нижегородской области

Спасатели нашли тело погибшего ребёнка под завалами дома в селе Маргуша Нижегородской области. До этого момента его считали пропавшим.



Как сообщает 20 апреля со ссылкой на ГУ МЧС по Нижегородской области «Интерфакс», погибший — мальчик 2021 года рождения.



Ранее сообщалось о погибшем ребёнке и двух пострадавших взрослых, однако позже местные власти заявили, что травмы получили четверо взрослых и четверо детей. При этом под завалами мог находиться трёхмесячный ребенок.



Причиной взрыва в трёхэтажном жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области могла стать утечка газа из-за неисправности оборудования. Взрыв произошёл вечером 19 апреля. После него начался пожар на площади в 1,2 тыс. кв. м.

