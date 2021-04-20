На пути к похолоданию. Солнце останется в Петербурге ненадолго

Во вторник, 20 апреля, в Петербурге ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, восточный слабый, днём — юго-восточный, восточный умеренный со скоростью 4–5 метров в секунду.
По данным синоптиков ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха днём 20 апреля в Петербурге поднимется до плюс 11–13 градусов. К вечеру похолодает до плюс 5.
Атмосферное давление днём составит 763 мм ртутного столба. Влажность воздуха — в районе 41%.
Уже завтра, 21 апреля, в Петербурге снова похолодает до +6… +7 градусов. В ночь на четверг прогнозируется дождь.