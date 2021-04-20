«Третьей волны можно избежать»: 70% жителей Петербурга к концу мая могут получить иммунитет к коронавирусу

Жители Петербурга стремительно приобретают антитела к коронавирусу, и уже к концу мая 70 % могут обзавестись защитой от COVID-19. Сохраняются антитела, по данным исследователей, минимум 10 месяцев. Это выводы из четвертого этапа репрезентативного исследования иммунного ответа петербуржцев на коронавирус, которое проводят ученые Европейского университета.



«В ходе исследования мы продолжили оценивать длительность сохранения у участников положительного теста на антитела. Среди 78 участников, у которых в прошлом уже был хотя бы один положительный тест и кого мы наблюдали достаточно долго (в диапазоне от 7,5 до 10 месяцев), отрицательный повторный тест в настоящий момент только у одного участника. При этом у 97 % вакцинированных хотя бы одной дозой в нашей выборке тест на антитела был положительный», — рассказал 20 апреля соавтор исследования и профессор АО «Полиметалл» по популяционным медицинским исследованиям Антон Барчук.