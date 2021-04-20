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«Третьей волны можно избежать»: 70% жителей Петербурга к концу мая могут получить иммунитет к коронавирусу

Жители Петербурга стремительно приобретают антитела к коронавирусу, и уже к концу мая 70 % могут обзавестись защитой от COVID-19. Сохраняются антитела, по данным исследователей, минимум 10 месяцев. Это выводы из четвертого этапа репрезентативного исследования иммунного ответа петербуржцев на коронавирус, которое проводят ученые Европейского университета.

«В ходе исследования мы продолжили оценивать длительность сохранения у участников положительного теста на антитела. Среди 78 участников, у которых в прошлом уже был хотя бы один положительный тест и кого мы наблюдали достаточно долго (в диапазоне от 7,5 до 10 месяцев), отрицательный повторный тест в настоящий момент только у одного участника. При этом у 97 % вакцинированных хотя бы одной дозой в нашей выборке тест на антитела был положительный», — рассказал 20 апреля соавтор исследования и профессор АО «Полиметалл» по популяционным медицинским исследованиям Антон Барчук.

Ученые планируют продолжить исследование и сделать еще одно измерение в середине мая.

«С учетом того, как развивается эпидемия в Петербурге все эти месяцы, и если вакцинация примет более высокие темпы, уже сейчас можно предположить, что отметка в 70 % переболевших будет достигнута к концу мая. Многое также зависит от распространения новых штаммов и того, сможет ли иммунитет переболевших и вакцинированных защитить от них. Пока явных признаков третьей волны в городе мы не видим. Есть вероятность, что ее можно будет избежать», — считает Любовь Барабанова, соавтор исследования, медицинский директор клиники «Скандинавия».

Репрезентативное исследование популяционного иммунитета к SARS-CoV-2 в Петербурге проводят ученые Европейского университета, сотрудники клиники «Скандинавия», лаборатории Genetico и НЦМУ «Передовые цифровые технологии» на базе ФГБУ НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России при поддержке АО «Полиметалл». О предыдущих этапах исследования можно прочитать здесь.

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Комментарии (3)

ЛоскутныйЕнот
О! Уже 10 месяцев стало, а как раньше то топили сначала мол 2 месяца антитела держатся, потом полгода, теперь уже 10. Через пару лет выяснят что иммунитет пожизненный.
Владислав М
Какая связь между коллективным иммунитетом и вакцинацией, если её уровень в Питере всего 5-7%?
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