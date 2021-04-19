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После взрыва газа в Нижегородской области пожар тушат более 200 человек. Стала известна предварительная причина ЧП

К взрыву в Нижегородской области могла привести утечка газа

Ликвидацией последствий взрыва газа в Нижегородской области заняты 237 человек и 50 единиц техники. Об этом 19 апреля сообщили в ГУ МЧС РФ.

Дом горит по всей площади, тушение ведется по максимальному номеру сложности. Ранее сообщалось о погибшем ребенке и двух пострадавших взрослых, однако, по последним данным от местных властей, травмы получили четверо взрослых и четверо детей. Погибших, по предварительной информации, нет. При этом под завалами может находиться трехмесячный ребенок.

МЧС России

Причиной взрыва могла стать утечка газа из-за неисправности оборудования, пишет РИА Новости со ссылкой на собеседника в экстренных службах региона. Взрыв произошел вечером 19 апреля в трехэтажном жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области. После него начался пожар на площади в 1,2 тыс. кв. м.

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Комментарии (4)

Анна Гаврилова
Ну конечно газзззззззз......... Хотя может быть, только вот какой интересно. Неужели есть еще те кто в это верит????
263580521
Ничего себе ерунда...
Младенца, кстати, спасли. И это не может не радовать
Евгений Литвинец
"Фонтанка" постоянно пишет о какой-то ерунде - пожарах, наводнениях, покойниках, расчленёнке, автокатастрофах, ковиде, смертности, криминале, капремонте, и т.д., и т.п.. На самом деле, народ беспокоится только о том, чтобы никто не узнал о тайне яхт Сечина, Абрамовича и прочих дружков, об их здоровье и благополучии. Вот о чём надо писать, наш народ пенсию последнюю отдаст ради комфорта этих людей! Так порадуйте читателей, расскажите, на что идут их налоги, накопления, и пенсии. Пусть возликуют от величия своего!
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