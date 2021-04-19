Ликвидацией последствий взрыва газа в Нижегородской области заняты 237 человек и 50 единиц техники. Об этом 19 апреля сообщили в ГУ МЧС РФ.
Дом горит по всей площади, тушение ведется по максимальному номеру сложности. Ранее сообщалось о погибшем ребенке и двух пострадавших взрослых, однако, по последним данным от местных властей, травмы получили четверо взрослых и четверо детей. Погибших, по предварительной информации, нет. При этом под завалами может находиться трехмесячный ребенок.
МЧС России
Причиной взрыва могла стать утечка газа из-за неисправности оборудования, пишет РИА Новости со ссылкой на собеседника в экстренных службах региона. Взрыв произошел вечером 19 апреля в трехэтажном жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области. После него начался пожар на площади в 1,2 тыс. кв. м.