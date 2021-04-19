Ликвидацией последствий взрыва газа в Нижегородской области заняты 237 человек и 50 единиц техники. Об этом 19 апреля сообщили в ГУ МЧС РФ.



Дом горит по всей площади, тушение ведется по максимальному номеру сложности. Ранее сообщалось о погибшем ребенке и двух пострадавших взрослых, однако, по последним данным от местных властей, травмы получили четверо взрослых и четверо детей. Погибших, по предварительной информации, нет. При этом под завалами может находиться трехмесячный ребенок.