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В архиве Греции обнаружили чек от лорда Байрона на борьбу страны за независимость

Найден чек на 4000 фунтов, которым Байрон повлиял на ход войны

Чек от Джорджа Гордона Байрона на сумму в 4000 фунтов (порядка 332 000 фунтов на сегодняшний день или 35 миллионов рублей) от 12 ноября 1823 года на имя Джованни Орландо, представителя переходного правительства Греции, был найден в государственном архиве Греции. Об этом сообщила газета The Guardian 18 апреля, на публикацию обратило внимание издание «Горький».

«Деньги должны были пойти на чрезвычайные нужды, в частности на финансирование флота для защиты Месолонгиона от осады османских албанцев», — говорится в публикации.

Специалисты по творчеству Байрона обращают внимание на то, что текст документа, судя по всему, писал не сам поэт, а клерк, за которым Байрон поправлял слова, и под которым ставил подпись. Об этом говорит написание букв «В» и «n»: письмо лорда было быстрым и свободным, в отличие от правильных и аккуратных слов, написанных сотрудником банка.

Чек был обналичен на Мальте, деньги перевезли в чемоданах в Месолонгион (город на Западе Греции, примерно в 150 километрах от Афин), и Байрон участвовал в их транспортировке. Средства потребовались на обеспечение военных кораблей, и в результате в море вышла эскадра из 14 судов.

Байрон умер в Месолонгионе в 1824 году, считается, что там было похоронено его сердце. Греческая война за независимость от Османской империи шла с 1821 по 1829 год и завершилась Адрианопольским договором, предоставившим Греции автономию.

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Комментарии (2)

OldObyvatel
Лорд Байрон, с точки зрения законных властей Греции - иностранный агент, финансировавший экстремистов.
Осудить посмертно, а произведения - запретить.
Abu-Denis
Воевал и добро раздавал за свободу и справедливость чужого народа, настоящий романтик.
Не чета банде, которая под видом "братской помощи" принесла Донбассу разорение, грабеж, вымогательство, бессрочные тюрьмы.
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