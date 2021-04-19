В архиве Греции обнаружили чек от лорда Байрона на борьбу страны за независимость

«Деньги должны были пойти на чрезвычайные нужды, в частности на финансирование флота для защиты Месолонгиона от осады османских албанцев», — говорится в публикации.

Чек от Джорджа Гордона Байрона на сумму в 4000 фунтов (порядка 332 000 фунтов на сегодняшний день или 35 миллионов рублей) от 12 ноября 1823 года на имя Джованни Орландо, представителя переходного правительства Греции, был найден в государственном архиве Греции. Об этом сообщила газета The Guardian 18 апреля, на публикацию обратило внимание издание «Горький».

Специалисты по творчеству Байрона обращают внимание на то, что текст документа, судя по всему, писал не сам поэт, а клерк, за которым Байрон поправлял слова, и под которым ставил подпись. Об этом говорит написание букв «В» и «n»: письмо лорда было быстрым и свободным, в отличие от правильных и аккуратных слов, написанных сотрудником банка.



Чек был обналичен на Мальте, деньги перевезли в чемоданах в Месолонгион (город на Западе Греции, примерно в 150 километрах от Афин), и Байрон участвовал в их транспортировке. Средства потребовались на обеспечение военных кораблей, и в результате в море вышла эскадра из 14 судов.



Байрон умер в Месолонгионе в 1824 году, считается, что там было похоронено его сердце. Греческая война за независимость от Османской империи шла с 1821 по 1829 год и завершилась Адрианопольским договором, предоставившим Греции автономию.

