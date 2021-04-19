Правительство решило заманить малый бизнес в Арктику «дальневосточным гектаром»

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который распространяет действие программы «Дальневосточный гектар» на Арктическую зону. Соответствующий документ опубликован 19 апреля в базе данных нижней палаты парламента.
Напомним, программа, запущенная в 2016 году, позволяет бесплатно получать участки на Дальнем Востоке под определенные цели. «Законопроект направлен на облегчение доступа субъектов малого предпринимательства к предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации при запланированном ими осуществлении определенных видов экономической деятельности»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин обещал, что россияне смогут взять в Арктике «земельные участки по упрощенной процедуре и в более короткие сроки».