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Правительство решило заманить малый бизнес в Арктику «дальневосточным гектаром»

В Госдуму внесен законопроект о распространении программы «Дальневосточный гектар» на Арктику

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который распространяет действие программы «Дальневосточный гектар» на Арктическую зону. Соответствующий документ опубликован 19 апреля в базе данных нижней палаты парламента.

Напомним, программа, запущенная в 2016 году, позволяет бесплатно получать участки на Дальнем Востоке под определенные цели. «Законопроект направлен на облегчение доступа субъектов малого предпринимательства к предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации при запланированном ими осуществлении определенных видов экономической деятельности»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин обещал, что россияне смогут взять в Арктике «земельные участки по упрощенной процедуре и в более короткие сроки».

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Комментарии (3)

OldObyvatel
Надо полагать ДВ уже освоили, создали 25 миллионов миллиардов высокотехнологических рабочих мест.
Фантазеры.
АСмуров
Запускают хищников дожрать Арктику.
Norge
То есть Арктику раздадут даром малым бизнесменам, а потом они окажутся детьми олигархов?
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