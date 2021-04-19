В Калининграде хотят создать киногородок под названием «Каливуд»

В Калининграде намерены создать площадку для киносъёмок под рабочим названием «Каливуд». Разработку концепции объекта оценили в 400 тысяч рублей. Соответствующая информация была опубликована на сайте госзакупок несколько дней назад, однако разошлась по местным СМИ 19 апреля.
Заказчиком выступает ГАУ КО «Кафедральный собор». На улице Нарвской планируют разместить два ангара площадью 1500 и 1000 квадратных метров, а также гостиницу. Существующие на территории дома будут достроены, у них появятся мансардные этажи, а фасады украсят, как в старой Европе.
«[«Каливуд»] — это условное название, и в первую очередь Кафедральный собор хочет привести в порядок производственную базу на Нарвской, 56. Мы ничего не строим. Мы реконструируем помещения на Нарвской, где находится офис собора, потому что многие из них непригодны для эксплуатации. Кинопроизводство — одна из функций реконструированного пространства», — пояснили «Новому Калининграду» в пресс-службе Кафедрального собора.
Кафедральный собор — это многофункциональный культурный центр, состоящий из академического концертного зала, где находится самый большой в России уникальный органный комплекс, и Музея имени И. Канта.