В Калининграде хотят создать киногородок под названием «Каливуд»

В Калининграде намерены создать площадку для киносъёмок под рабочим названием «Каливуд». Разработку концепции объекта оценили в 400 тысяч рублей. Соответствующая информация была опубликована на сайте госзакупок несколько дней назад, однако разошлась по местным СМИ 19 апреля.



Заказчиком выступает ГАУ КО «Кафедральный собор». На улице Нарвской планируют разместить два ангара площадью 1500 и 1000 квадратных метров, а также гостиницу. Существующие на территории дома будут достроены, у них появятся мансардные этажи, а фасады украсят, как в старой Европе.

