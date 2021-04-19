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На юго-востоке Петербурга горит квартира. Медики осматривают мужчину

В Петербурге на улице Седова горит квартира, есть пострадавший

Пожар в Невском районе Петербурга тушат сотрудники МЧС вечером 19 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ГУ МЧС по городу, сообщение о возгорании в квартире на улице Седова, 160 поступило в 20:22. Огонь объял 18 квадратных метров. В данный момент медики осматривают хозяина жилплощади.

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