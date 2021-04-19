FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +11
76.25р91.48р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

«Вывозим только граждан». Проживающих в России иностранцев не пускают на вывозной рейс

Живущие в Петербурге иностранные граждане не смогли попасть на вывозной рейс из Стамбула

Постоянно проживающие в России граждане других стран столкнулись с проблемами при возвращении в страну. Как рассказал «Фонтанке» читатель Иван, он отдыхал с супругой, гражданкой Киргизии, в Шарм-эль-Шейхе. За сутки до вылета их рейс Turkish Airlines через Стамбул получил статус вывозного. В египетском аэропорту пару зарегистрировали до места назначения. Но уже в Стамбуле при выходе на посадку сообщили, что лететь может только Иван, а его супруга, не будучи россиянкой, права воспользоваться рейсом не имеет.

Супруги провели около девяти часов в транзитной зоне в компании таких же путешественников — граждан Белоруссии, Армении и Кубы с российским ВНЖ, которых сняли с рейса. «Никто не может предоставить информацию (ни Ростуризм, ни Turkish Airlines) о том, что чартер только для граждан России. То есть сначала дали билет на него, а потом просто самолёт улетел без пары десятков человек», — говорит Иван.

В итоге путешественники решили покинуть транзитную зону. В офисе Turkish Airlines им обменяли билеты на сохранившийся в расписании регулярный рейс до Москвы. «Могу порекомендовать в такой ситуации не ждать, а сразу выходить из аэропорта в Турции и обращаться в офис авиакомпании», — отмечает он.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний