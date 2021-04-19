«Вывозим только граждан». Проживающих в России иностранцев не пускают на вывозной рейс

Постоянно проживающие в России граждане других стран столкнулись с проблемами при возвращении в страну. Как рассказал «Фонтанке» читатель Иван, он отдыхал с супругой, гражданкой Киргизии, в Шарм-эль-Шейхе. За сутки до вылета их рейс Turkish Airlines через Стамбул получил статус вывозного. В египетском аэропорту пару зарегистрировали до места назначения. Но уже в Стамбуле при выходе на посадку сообщили, что лететь может только Иван, а его супруга, не будучи россиянкой, права воспользоваться рейсом не имеет.

Супруги провели около девяти часов в транзитной зоне в компании таких же путешественников — граждан Белоруссии, Армении и Кубы с российским ВНЖ, которых сняли с рейса. «Никто не может предоставить информацию (ни Ростуризм, ни Turkish Airlines) о том, что чартер только для граждан России. То есть сначала дали билет на него, а потом просто самолёт улетел без пары десятков человек», — говорит Иван.

В итоге путешественники решили покинуть транзитную зону. В офисе Turkish Airlines им обменяли билеты на сохранившийся в расписании регулярный рейс до Москвы. «Могу порекомендовать в такой ситуации не ждать, а сразу выходить из аэропорта в Турции и обращаться в офис авиакомпании», — отмечает он.